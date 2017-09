Prometer no empobrece, adolece/Zaid Mora Rangel

PROMETER NO EMPOBRECE, ADOLECE/ZAID MORA

Las propuestas de campaña no cumplidas no le cuestan nada a los candidatos, ya que no siempre quieren cumplir con la palabra dada cuando están en busca del poder. En aquel 2015 las propuestas de los candidatos al Gobierno de Michoacán en el escenario cultural eran penosas, si precisamos que a nuestro Estado le urge un buen Gobierno que nos sorprenda en el ámbito cultural, por no decir que estamos plagados de la cleptocracia de siempre.

Recuerdo perfectamente aquellos debates en abril y mayo de 2015, más que propuestas, eran combates a muerte, descalificaciones, difamaciones y triquiñuelas llenas de eufemismo. En el contexto cultural y enfocándonos al primer debate, los candidatos tenían dos minutos con cuarenta y cinco segundos para dar respuesta al cuestionamiento de la moderadora, el cual provenía de la ciudadanía y consignaba lo siguiente: Menciona por lo menos dos propuestas concretas de tu proyecto de cultura para el Estado de Michoacán: Luisa María Calderón propuso desarrollar un modelo de coinversión para la creación y difusión cultural, así como impulsar programas de formación cultural disponibles en las escuelas para todos los sectores y grupos de la población, seguida de Gerardo Dueñas, el cual precisó aquel 29 de abril la creación y fortalecimiento de los centros de desarrollo regional para fortalecer las expresiones artísticas como modo digno de vida. Manuel Antúnez, por su parte nos proponía, duplicar el presupuesto destinado para la cultura y los que lo ejercerían serían los propios artistas, también tenía la intención de implementar un programa de recuperación de los pueblos originarios de Michoacán y convertir Casa de Gobierno en la Casa del Pueblo P’urhépecha. Nuestro actual Gobernador Silvano Aureoles, en aquel tiempo con mucha firmeza propuso rescatar la cultura, las tradiciones y la lengua, también se comprometió a construir una política pública eficaz, completa, para sacar adelante un proyecto integral de cultura que permitiera la manifestación de estas expresiones humanas en las distintas vertientes. En la intervención de Ascención Orihuela, dijo que consolidaría la interrelación de la cultura con el turismo, quería realizar una gran promoción de nuestras tradiciones, en sus tarjetas de lectura tenía la intención de “poner más cultura” al alcance de todos. María de la Luz Núñez, nos habló de miles de muertos, mal gobierno, Alfredo Castillo, pérdida de hectáreas, ninis, crimen organizado, saqueo de minerales, migrantes, pobreza y aunque no lo crean, propuso la creación de filarmónicas infantiles y rediseñar la Secretaría de Cultura. Vale la pena clarificar que, de los seis aspirantes a la Gubernatura, solo cinco agotaron el total de su tiempo en responder, menos uno de apellido Conejo que se quedó corto y le sobraron treinta segundos, concluyendo antes su participación, ¿será que le gusta dejar las cosas a medias?

Me resulta interesante y necesario plantear las siguientes preguntas: ¿Tenemos memoria corta? ¿Sigue siendo necesaria la demagogia en campaña? ¿Sómos indiferentes a las políticas públicas? O simplemente ¿Nos da igual si cumplen o no?

No hablaron de propuestas concretas, no hablaron de dignificar el trabajo de los artistas y creadores, otra cosa hubiese sido si plantearan ofrecimientos realistas y al alcance de la ciudadanía para creerles tantito más, por ejemplo: crearemos una orquesta sinfónica infantil del Estado de Michoacán integrada por niños de todas las tenencias de Morelia y de los Pueblos Mágicos de nuestro Estado, o porque no, pagaremos todas las deudas con los creadores y artistas obtenidas por el Estado, instalaremos en todos los edificios históricos accesos adecuados, seguros y únicos para que las personas con discapacidad puedan accesar y desplazarse sin ninguna complicación, dotaremos de contratos y prestaciones a los maestros que llevan más de 10 años en la Casa de la Cultura sin ninguna prestación ni reconocimiento de relación laboral, crearemos el Instituto Michoacano de Artes y Oficios donde llevaremos a cabo talleres de laudería, martillado de cobre, deshilado, bordado, así como talleres de telares de cintura para la elaboración de rebozos, cocina tradicional, música p’urhépecha, todos estos talleres gratuitos para niños y personas con discapacidad, promoveremos nuestras manifestaciones artísticas en nuestro Estado principalmente con Estados vecinos como Querétaro, Guanajuato, Colima y Jalisco, mediante la “Gira Cultural de Michoacán”, con presencia a nivel Nacional y apoyo de la Secretaria de Turismo para tener mayor número visitantes en nuestra maravillosa tierra y de esta forma posicionar al Estado como principal destino cultural en temporada vacacional, haremos lo necesario para regresar a Michoacán la Feria Mundial de Turismo Cultural, descentralizaremos el recurso cultural destinado y etiquetado para eventos tradicionales cada año, elaboraremos con los artistas y creadores el Plan de Desarrollo Cultural para el Estado de Michoacán, reactivaremos la extinta Ruta Don Vasco así como los Domingos Familiares en el Patio del Quijote.

Les regalo estas propuestas para que las hagan suyas en las próximas elecciones, o en el recorrido que tendrán en sus encargos públicos que les hemos conferido, aduéñense de ellas, llévenlas a la realidad, dejen la demagogia y sorprendan a la ciudadanía, renueven sus votos con nosotros y otro gallo les cantará.

Manos a la obra, no en las armas.

José Zaid Mora Rangel

Nació en la ciudad de Morelia el 9 de noviembre de 1984. Estudió la Licenciatura en Administración, con especialidad en Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico de Morelia, concluyó la Maestría en Mercadotecnia en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Cuenta con diplomados en Periodismo Cultural y Disciplina Financiera, así como cursos en Historia del Arte, Políticas Públicas, Comunicación Institucional y Sistema Interno de Información. Como ponente y conferencista ha participado en el Primer Coloquio Internacional de Música en Tacámbaro en mayo 2014 y en diferentes Universidades con temas relacionados al emprendimiento. Se integra a la Administración Pública Federal en el año 2010 como Coordinador de Recuperación Financiera en el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares –FONHAPO- en la Ciudad de México, en el 2012 ingresa a la Casa de la Cultura de Morelia con el cargo de Coordinador Administrativo de la Escuela de Iniciación Artística sede Morelia. Tiempo después, en el año 2015 es nombrado Director de la Casa de la Cultura de Morelia, siendo el Director más joven que ha estado al frente de este referente cultural de talla internacional, cargo en el cual reactivó los “Domingos Familiares” con más de diez años de inactividad. La música y la cultura son sus pasiones, fue integrante -guitarrista- por más de veinte años del Grupo de Música Tradicional “P’urhembe”, fundador y solista de la “Rondalla Voces del Alma”. Actualmente es Director de dos grupos musicales. En su búsqueda por el bien común, constituyó en el año 2011 la Organización no Gubernamental “Gestiones Integrales por México A.C.” la cual dirige hasta la fecha, apoyando en diferentes años a los municipios de Quiroga, Zacapu, Pátzcuaro y Tzitzio, con proyectos productivos y ecotécnias, beneficiando a niñas y niños en pobreza extrema, adultos mayores en estado vulnerable y mujeres jefas de familia. En el ámbito docente impartió cursos de música a niñas y niños en situación de muy alta marginación y violencia familiar, en el municipio de Churumuco, así como las materias de Mezcla de Mercadotecnia y Sistemas de Información de Mercadotecnia, en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Actualmente pertenece al grupo de auditores de la Auditoría Superior de Michoacán y está inscrito en el Diplomado en Finanzas Públicas e Introducción al Presupuesto Basado en Resultados que imparte la UNAM y la SHCP.

Twitter: @ZaidMora

Mail: [email protected]

Facebook: Zaid Mora