México, amenazado por Trump/Eusebio Pacheco Castro

“Divide y vencerás”, es el mensaje y sugerencia que da el ex presidente Felipe Calderón al Gobierno de Peña Nieto; “sobreponer la pasión patria sobre la emoción partidista” es una sugerencia que da el ingeniero más rico del mundo, Carlos Slim durante su conferencia de prensa.

Trump sin duda es un gran negociador, de testigo existe su fortuna, aunque ha tenido muchos problemas ha logrado crearla; un hombre que también se debe decir es disciplinado y sabe seguir una estrategia (no quiere decir que sea buena), ya que, así como lo escribió en su libro HOW TO MAKE AMERICA GREAT AGAIN, nos da un análisis detallado de cuáles han sido y serán sus acciones en el gobierno, por lo que nadie debería estar sorprendido, sobre todo las personas del gobierno federal. Trump asegura que no hay tiempo para la diplomacia, que Estados Unidos no tiene tiempo para la diplomacia y es algo que debe ser detectado y usarlo en su contra con el apoyo de otros países.

Una negociación con dignidad es lo que piden todos los mexicanos, un gobierno que no se sienta presionado y humillado por Donald Trump, una respuesta así como la que dio Peña Nieto al cancelar su visita después del Tweet emitido por el presidente de EU.

Esta situación abre la puerta a dos grandes escenarios, el primero y sin lugar a duda es una gran oportunidad para el PRI y Peña Nieto de enmendar muchos de los errores y recuperar simpatizantes ante la posibilidad de actuar como se espera de un Jefe de Estado, que defienda la soberanía del país, que luche por los intereses de los mexicanos y esto además lo haría con el apoyo de personajes como Vicente Fox, Carlos Slim, incluso López Obrador. Es el momento justo y esperado para que el Gobierno Federal recupere un poco de toda la confianza perdida durante este periodo.

La segunda gran puerta que se abre, y ésta es más bien como un impulso, es que tenemos que volcarnos para desarrollar la economía interna, producir mejores y más productos que los mismos mexicanos consuman, y que se comience a fortalecer la económica de los empresarios mexicanos y así se dé un mejor flujo en nuestro país. Es fundamental también el crear un sistema educativo que compita y motive a los estudiantes a migrar a otros países para tener una mejor preparación. Darnos cuenta que Trump tiene peores enemigos que México como lo es China, Corea, Arabia Saudita y otros más.

Trump se encuentra en la búsqueda de acuerdos bilaterales con la idea de crecer anualmente un 4%, lo que no está dándose cuenta es que para ese porcentaje necesitará de mucha mano de obra y creación de empleo del cual necesitará de la mano de obra que pretende sacar de su país.

Aunque también hay que saber que durante los últimos 15 años Estados Unidos ha perdido alrededor de 5 millones de empleos en la industria manufacturera, mientras que México ha ganado 400 mil, y su gran rival China ha ganado más de 40 millones de empleos. Esta es la razón de la lucha de Trump cuando comenta que se han hecho acuerdos que dañan a los estadounidenses.

Necesitamos mexicanos estudiando en las mejores universidades del mundo en Estados Unidos, así como los chinos, una política fiscal y monetaria que fomente el comercio interno, brindar apoyo a todos los compatriotas que viven en EU y sobre todo, necesitamos darnos cuenta que la civilización ya no es la agrícola de hace 50 años, es una civilización plural, que cuida el medio ambiente, que apoya la competencia, la libertad y que todas estas nuevas características están siendo olvidadas por Trump.