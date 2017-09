Lo bueno cuenta,… es puro cuento/Santiago Heyser Beltrán

Cuando era pequeñín, en mi escuela lasallista, salíamos de paseo cuando hacíamos méritos; durante el camino los niños acostumbrábamos a cantar: “Vamos a contar mentiras”;… cómo en el V informe de EPN.

Distorsionar la verdad, es mentir, contar la mitad de una verdad, es mentir, no decir una verdad necesaria, es mentir ¡Sí amigo!, callar cuando es éticamente imperativo decir una verdad, es mentir. Corolario: Tenemos de Presidente de México a un mentiroso. Lo sé, no es el primero y no hay novedad en ello ¿verdad Felipe, Vicente, Ernesto, Carlos y demás lacras que les precedieron?

¡No!, no estoy sorprendido, simplemente desanimado de los liderazgos que, con excepción de Claudio X. González, Javier Cicilia, Ma. Elena Morera, Clara Jusidman, Sergio Aguayo, Brozo y otros notables, tiene este país. Lo sé, deben existir más como ellos, pero no los veo o no los conozco, y sí, me gustaría conocerlos, para ello me pongo a sus órdenes en: [email protected] Y es que la única manera de combatir las pandemias nacionales y a los malandros, es reconocernos y unirnos los que amamos a México y sentimos un compromiso con no dejar a nuestros hijos, el cochinero en que lo hemos convertido. Estimado lector, es cuestión de sentido común; el crimen organizado tiene éxito, precisamente por eso, por ser organizado; conclusión: o nos organizamos los “buenosos” o nos lleva el carajo.

Volviendo al informe presidencial, como me hubiera gustado conocer quiénes son los genios estrategas del PRI-Gobierno que están logrando que Acción Nacional (El PAN para los cuates), escriba lo que llamaría: “Crónica de cómo perder una elección ganada, en el 2018” Y es que es de risa ver el “pleito de lavadero azul” entre los “ricardistas” y los “felipistas”, ¿o cómo llamar el que se “negocie” la presidencia del senado para un panista (Ernesto Cordero) y los del PAN (no la oposición), los acusen de traidores?. En otros tiempos, les hubieran aplaudido por conseguir que un panista, lo que es un honor en el Congreso, fuera el presidente del Senado. Lo sé, no me chupo el dedo, sé que hay más de por medio; por ejemplo el inmoral uso que Ricardo Anaya hace del partido para defenderse de acusaciones personales; porque la exhibición de las riquezas de “los Anaya” no es un ataque al partido, es un ataque al líder azul por asuntos personales, no institucionales ¿Ton´s?, para que rasgar vestiduras y meter al PAN en una “Guerra Santa” contra el PRI-gobierno? ¡Sí!, también sé lo del #FiscalCarnal, Raúl Cervantes, el “amigo” de EPN y sus cómplices, que hoy está a cargo (es un decir) de la PGR y que de acuerdo a lo legislado, será el Fiscal General de la Nación ¡Sí!, resulta que ese derecho lo adquirió el titular de la PGR al legislar en un artículo transitorio que al conformarse la fiscalía, quién estuviera a cargo de la PGR tendría el pase automático para encabezarla por un período mayor al de la presidencia de la República: ¡Por nueve años! y ¡Sí!, entre quienes votaron este bodrio con mayoría panista aliada con el PRI, estaba el hoy Presidente azul señalado de corruptelas, Ricardo Anaya. ¡Claro!, en aquel tiempo cuate y uña y mugre de EPN y cómplice en las “reformas” (es otro decir), que hoy dejan a México sin soberanía energética, para beneficio de unos “vivillos desde chiquillos” de la clase política y sus contlapaches capitalistas nacionales y extranjeros.

Pero volvamos al V desinforme; también me hubiera gustado saber: ¿Donde están los cadáveres de los 43 vándalos de Ayotzinapa que fueron asesinados?, digo, es lo menos que podría esperar de una PGR encabezada por quienes, desde las fuerzas vivas (léase EPN), quieren en la Fiscalía General de la Nación al “carnal”, para que les cuide la cola. Si ni donde está los muertos puede investigar el Sr. Cervantes, pues simple: ¡No sirve!… Ya será bronca ética de Lozano, Gil Zuarth, Cordero y su padre político Felipe, si votan o se abstienen o dicho en otras palabras, si se vendieron.

Y ya encarrilados, también me hubiera gustado nos informara el capo de la nación: Sobre la corrupción en su gobierno y círculo íntimo, la obstrucción de la justicia, la inflación del 7%, el record de asesinatos, las trampas electorales en Coahuila y EdoMex, el espionaje telefónico, la vergonzante dependencia de USA y de Trump, el socavón en Cuernavaca, la amenaza a Claudio X. González, la protección a su cuate en SCT y al amigo de Odebrecht, Emilio Lozoya… Pero nada dijo, porque: Lo bueno cuenta, es puro cuento… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Santiago Heyser Beltrán

Escritor y soñador