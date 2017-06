Itinerario político/Ricardo Alemán

1 / 3

ITINERARIO POLÍTICO.

¡“LA MADRIZA” DEL NYT A PEÑA!

RICARDO ALEMAN.

Dicen que no es campaña. Pero si tiene pico de pato, patas de pato, cola de pato y grazna como pato, tenemos derecho a suponer que es un pato.

Y es que el cuestionado The New York Times es el diario internacional que con mayor frecuencia golpea al gobierno de Enrique Peña, no siempre con fundamento y muchas veces con información falsa.

Y quedo en evidencia el periodismo del NYT apenas el pasado lunes, en un “reportaje” en el que insinúa –sin pruebas–, que el gobierno mexicano utiliza el software “Pegasus” –de la empresa israelí NSO Group– para espiar periodistas y activistas.

La recurrente “crítica” sin fundamento y a veces inventada, permite especular que se trata de una campaña para confrontar a Carlos Slim, accionistas del diario neoyorquino, con el presidente mexicano. Eso, a pesar de que se han restablecidos los vínculos entre el magnate y el presidente mexicano.

¿Quién está detrás de “la madriza” del NYT contra el gobierno y el presidente mexicanos?

¿Lo dudan? Van los hechos.

1.- El NYT insinuó que México espiaba periodistas desde el 25 de agosto de 2016, cuando Nicole Perlroth –coautora con Azam Ahmed del “reportaje” del lunes–, reportó la vulnerabilidad de iPhones frente al software de NSO Group. Según la reportera, una de las víctimas de hackeo fue Rafael Cabrera, colaborador de Carmen Aristegui y coautor del reportaje de “la casa Blanca.

2.- El 11 de febrero de 2017 Perlroth y el NYT volvieron al tema en un “reportaje” que asegura que programas de espionaje fueron empleados contra promotores de un impuesto a los refrescos en México. En el texto se retoma el caso de Rafael Cabrera y se describe al gobierno mexicano como “cliente entusiasta de herramientas de espionaje”. Ni una sola pruebas.

Además, los “reportajes” quedaron desacreditados –al igual que el de este lunes– toda vez que la propia Perlroth reconoció que no hay forma de probar que haya sido el gobierno mexicano quien empleó los softwares en contra de la prensa y los activistas. Otro invento.

3.- Pero los ataques del NYT contra Peña vienen de lejos. El 23 de junio de 2014 el diario publicó un artículo de Francisco Goldman en el que describe al presidente como “figura políticamente insignificante, que gobierna al servicio de los poderes establecidos dentro del PRI”. Una opinión.