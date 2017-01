Gasolinazo, era y es inevitable/Alfredo Ramírez

Como es que llegamos a este nivel de descaro por parte de los partidos políticos, diputados y senadores, nadie quiere asumir su responsabilidad, el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda de forma insensible declara que no es para tanto, que nos acostumbremos a los precios altos de las gasolinas. Claro que hay responsables de esta situación y es de alta importancia señalarlos.

La política energética y hacendaria

Al firmarse el Pacto por México entre el PRI, PAN, PVEM y PRD se enlistaron una serie de reformas estructurales que debían implementarse en este sexenio, para ello era necesario reformas a la constitución, se requiera tocar y desde nuestro punto de vista trastocar el espíritu de la Constitución, en ese sentido el PAN votó a favor la reforma energética de la mano del PRI, los panistas señalaban que esta reforma no había sido posible en la época de FOX y Felipe Calderón por la falta de apoyo de los priistas, pero que en esencia esa reforma tenía el sello panista y de ello se muestran orgullosos. Por otra parte el PRD votó en acompañamiento del PRI la reforma hacendaria. Así fue posible la aprobación de dos reformas de gran impacto, la energética y la hacendaria, la energética consistía en modificar la Constitución y en resumidas cuentas entregar el petróleo y la industria energética a los privados, hacer a un lado a PEMEX. Por otra parte la hacendaria consistió en aumentar impuestos para con ello tapar el boquete económico que provocaría y está provocando la entrega de la industria petrolera.

Presupuesto de egresos 2017

La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, fue aprobado por 406 votos de los partidos PRI, PAN, PRD, PVEM, PANAL y PES, votaron en contra los 35 diputados federales de MORENA. Así se aprobaron mayor carga de impuestos a las gasolinas y eliminaron el llamado subsidio, autorizando con ello la liberación del precio de las mismas.

La hipocresía de EPN y el PAN

“Decisión que nadie hubiera querido tomar” además de “dolorosa e inevitable” fueron las palabras de Peña Nieto respecto al gasolinazo, desmenuzando las palabras veremos la evidente mentira, para recordar baste señalar que en el año 2013 la reforma energética fue presentada por el propio Peña Nieto y fue aprobada por el Senado de la República y Cámara de Diputados en diciembre de 2013, es decir la decisión si fue tomada por el propio Presidente de la República 3 años atrás, ello también era evitable si se hubiera permitido el plebiscito solicitado por MORENA mismo que fue acompañado por más de dos millones quinientas mil formas y que fue desechado por la Suprema Corte de Justicia.

El actual presidente nacional de PAN Ricardo Anaya era nada más y nada menos que el presidente de la cámara de diputados en ese año 2013 y aprobó la reforma energética, ahora se queja de lo que él mismo aprobó.

Señalar la situación mundial de los precios del petróleo como el causante del gasolinazo es evadir la responsabilidad por parte del Presidente de la República, muestra su carencia de valor civil para afrontar sus decisiones. Ya queda claro que este indeseable efecto del aumento es provocado y aprobado por el propio gobierno y legisladores.

Se puede revertir el gasolinazo

Revisar, enmendar y corregir por la vía legal la decisión tomada, mediante un periodo extraordinario de sesiones de la cámara de diputados para reformar la ley de ingresos y presupuestos de egresos, es un momento de definiciones y actuar en consecuencia, ya veremos que dicen el PRI, PAN y PRD a esta propuesta ya hecha por la coordinadora de los diputados federales de MORENA en el congreso. En este sentido si el posible revertir el gasolinazo.

No será el único ni último gasolinazo del año

Experto en el tema financiero señaló a la revista Forbes que se pronostica un segundo gasolinazo para este año, mismo que ocurriría en los primeros días de febrero y puede ser del 8%. Por otra parte, pero sumado a la toma de posesión de Donald Trump como presidente de E.U. este 20 de enero y el aumento imparable del dólar ante incertidumbre y amenazas directas del presidente electo, ello repercute directamente en el tema ya que importamos y pagamos en dólares casi el 65% de las gasolinas que consumimos, ello por falta de refinerías propias que satisfagan la demanda interna.

Psicosis direccionada

Los actos vandálicos de saqueos tienen la plena intención de generar pánico social, son claras muestras de inhibición de las verdaderas manifestaciones pacíficas, nadie desea esa violencia, todo lleva a sospechar que estos grupos de choque se alientan desde las fuerzas internas del partido en el poder que tiene en sus entrañas sus propias purgas y confrontaciones, hay quien señala que grupos priistas en disputa por la gubernatura mexiquense están aprovechando el momento como medida de presión incitando el vandalismo, prueba de ello es que varios policías de Estado de México fueron captados en plena rapiña.

De parte de López Obrador ha sobresalido la mesura y la vía legal para dar marcha atrás al gasolinazo, AMLO no tiene ningún ánimo golpista, lo suyo es la política pacífica y electoral, por ello camina al 2018 y desea un clima de paz para llegar a la cita electoral.