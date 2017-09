FAD, esfuerzo nacional de mayoría de partidos políticos/Martín García

Morelia, Michoacán, 4 de septiembre de 2017.- “El Frente Amplio Democrático (FAD) es una necesidad de nuestro país, no es un gusto o un capricho de los partidos políticos. Es un esfuerzo nacional de la mayoría de los partidos”, considera Martín García Avilés, Secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática.

En el mismo sentido, aseguró que para la construcción del FAD todos los partidos han sobrepuesto sus intereses por el bienestar nacional y muy seguramente el candidato que encabece dicho esfuerzo será un ciudadano.

“México atraviesa por una grave crisis, desde la inseguridad que se vive en todo el país, las Reformas que implementó Peña Nieto no han dinamizado la economía, y hay una crisis en el tema de la política exterior con la forma de gobernar de Trump, por ello quien no entiende los problemas del país no comprende la necesidad de la creación del FAD”.

“Este es el fundamento que le da la base a la idea de ir en el Frente, y preciso, no es como lo quieren hacer ver los radicales de ultra izquierda en que se trata de una alianza con Acción Nacional, no lo es, es un llamado para que todas las fuerzas progresistas de este país nos unamos”, sentenció García Avilés.

De igual forma dijo que celebran la respuesta favorable de Movimiento Ciudadano, y en próximos días cerrarán la pinza con el Partido Verde y Nueva Alianza.

En un mensaje dedicado a los perredistas indecisos comentó: “A los compañeros del PRD que están confundidos les pedimos confianza y calma, conforme avancen los días se irán aclarando estos temas de interés nacional, insisto en que no es una alianza electoral solo con Acción Nacional, el Frente va más allá de una alianza entre dos partidos, es un esfuerzo nacional”.