Facultad de Derecho y sus cambios/Fabián Pérez Navarro

Facultad de Derecho, en proceso de nuevo director

A 100 años de su fundación, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) es el referente más importante en el estado de Michoacán, catalogada como la institución de educación superior de mayor prestigio y tradición, alma mater de grandes hombres que han contribuido al desarrollo, administración y justicia en la entidad.

Desde 1917 hasta la fecha, la máxima casa de estudios en el estado ha formado parte importante en la historia de México, siempre poniendo de relieve su misión de construir una sociedad equilibrada, por medio de desarrollo social, político, científico y cultural, mediante programas de índole educativo que impacten de manera transcendental guiada por valores éticos, impulsando el avance científico, por esto y muchas razones, más se ha posicionado siempre entre las 10 mejores universidades del país.

Durante su largo e importante tiempo la UMSNH ha tenido 46 rectores, quien es el representante legal de la misma, actualmente en manos del Doctor Medardo Serna González, rodeándose de directores en las diversas facultades, quienes son los que velarán por el buen desempeño académico y administrativo de éstas, poniendo en prioridad los intereses de los alumnos.

El pasado 27 de marzo el H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales acordó publicar la convocatoria a profesores, empleados y alumnos para la participación dentro del proceso de auscultación para la terna rumbo a la dirección definitiva para los próximos 4 años, el perfil requiere de algunos requisitos como son: poseer título mínimo de licenciatura, haber desempeñado actividades docentes de por lo menos 5 años, no ocupar cargo público, entre otras.

Los aspirantes deberán entregar su propuesta del plan de trabajo, curriculum vitae y su compromiso de respetar el reglamento para este proceso, estamos seguros que la terna estará conformada por cuadros muy importantes, pero será el 6 de abril cuando en las urnas y de forma democrática sepamos quiénes integrarán dicha terna que será enviada al seno del consejo universitario del cual saldrá el próximo Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH.

Este proceso ha sido largo y se han mencionado muchos nombres, pero los tiempos no permiten que este cargo quede en manos de quien no ha venido colaborando por el progreso de esta importante facultad, los tiempos exigen compromiso, congruencia y sobre todo preparación, pero lo más importante es cercanía con los estudiantes, quienes estamos deseosos que nuestra facultad brille y no se apague.

Llama la atención fuertemente la intención del Doctor Héctor Chávez Gutiérrez por ocupar este importante espacio, pues sabemos de su importante trayectoria dentro de la división de estudios de posgrados, además de que académicamente está a la altura que requiere nuestra facultad, de igual manera logró sumar a su proyecto a catedráticos que aspiraban a la dirección como son, la Maestra Norma Lorena Gaona y el Maestro Felipe Rivera catedráticos muy reconocidos dentro y fuera de la institución a la que hoy aspira dirigir el Doctor Héctor Chávez.

Reitero mi deseo como nicolaita, queremos que la facultad sea un referente de progreso académico, como lo menciona nuestro lema “Cuna de Héroes, Crisol de Pensadores.” Debemos de continuar siendo un semillero de grandes michoacanos, que estén dispuestos a servir a su estado y dar la vida por su país.