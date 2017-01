Elecciones 2017: la moneda presidencial está en el aire/Fabián Pérez

Este año ha comenzado con gran conflicto económico y social, debido ala considerable alza en la gasolina y otros servicios básicos,mismos que han generado gran descontento en la sociedad, y claro el gobierno Priista está recibiendo todas las criticas posibles, y es obvio, quien está en el poder es responsable de la situación del país. Pero no olvidemos que en pasados mandatos los “gasolinazos” siempre estuvieron presentes.

2017 será un año de elecciones locales en cuatro estados Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, el 4 de junio estas entidades saldrán a ejercer su democracia, siendo el Edo. De Mex. un bastión muy importante de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, es por eso que todos los partidos están haciendo sus mejores estrategias y candidateando a sus mejores cartas, es importante mencionar que las tres candidaturas a gobernador actualmente están en manos del PRI.

En el caso de Coahuila se renovara la gubernatura, 38 alcaldías que duraran únicamente 1 año y 25 diputaciones al congreso local, el Partido Acción Nacional buscara por primera vez ganar esta entidad, pero no será nada fácil ya que el PRI desde 1929 gobierna, actualmente el gobernador es Rubén Moreira Valdez, hermano del ex gobernador y ex dirigente del CEN del PRI Humberto Moreira, en el caso de Coahuila será la primera elección en donde encontraran los ciudadanos en las boletas candidatos independientes, estas jornadas electorales costaran 77 millones de pesos.

Nayarit cuenta con una lista nominal de electores de 798,682ciudadanos, se estima la colocación de 1592 casillas de votación, para este año tendrán un gran número de candidatos en las boletas, empezando por la gubernatura, 20 ayuntamientos y un congreso local que consta de 18 diputados de Mayoría Relativa y 12 de Representación Proporcional, MORENA se ha mostrado activo en esta zona, queriendo arrebatarle al PRI lo que hoy son, gobierno. Por otro lado, los panistas no descartan una coalición, han expresado que tienen posibilidades tangentes y llevan como bandera electoral el pasado proceso donde los albiazules ganaron 7 estados.

Una de las entidades más laceradas por malos manejos es Veracruz, teniendo una deuda que asciende a 87 mil millones de pesos, sobre este tema el Gobierno de la Republica ya está trabajando, girando orden de aprehensión al ex gobernador Javier Duarte, es por eso y por otros motivos que en las pasadas elecciones el PAN le arrebato este importante estado al PRI que cuenta con un padrón electoral de 6,893,079 ciudadanos siendo el 7.9% del total en el país, pero en este año el pueblo veracruzano elegirá 212 ayuntamientos, ahí se medirán las fuerzas de los partidos y algunos candidatos independientes, reflejándose el apoyo con el que cuenta el nuevo gobernador Miguel ÁngelYunes Linares.

El Estado de México, ha sido el bastión más importante para el priismo, por ser el mayor número de votantes a nivel nacional, actualmente gobernado por Eruviel Ávila, quien ha sido fuertemente criticado, ya que se encuentra actualmente como un estado con serios problemas de inseguridad, por lo que perder la entidad sería una fuerte derrota para el PRI, además de ser la tierra del presidente Enrique Peña Nieto.

Los mexiquenses en este año votaran por gobernador, suenan fuertes candidatos de cada partido, pero algo que resalta es una posible coalición PAN PRD, por el lado del PRI el candidato que seguramente aparecerá en la boleta electorales el actual diputado federal Alfredo del Mazo Maza, hijo del ex gobernador Alfredo del Mazo y primo de nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, quien tendrá que hacer una gran campaña, pues, conoce de la situación actual para su partido, del lado del PAN se han mencionado dos nombres en primer lugar Josefina Vázquez Mota, quien y para algunos su nombre ya está desgastado después de perder la presidencia en el 2012, quien también suena fuerte para encabezar las filas albiazules es el diputado federal Ulises Ramírez, quien ha mostrado ser un gran operador político y se sabe que al interior de su partido tiene bastante poder, el PRD por su parte a mencionado que Encinas sería un fuerte contendiente, sin embargo el actual senador ya perdió en una ocasión esta candidatura, y ha manifestado que de no tenerapoyo de su partido iría por la vía independiente, MORENA sin protagonismos contenderá, esperando sumar votos para así medirse en el 2018.

No cabe duda, que los ánimos en la actualidad están por los suelos, sin embargo, la democracia es parte fundamental para el desarrollo de nuestra nación, queda mucho trabajo por parte de los partidos, el ciudadano está cansado de malos manejos, exigiendo gobernantes más preparados, humanos y con carácter de servir al pueblo, no servirse del pueblo.