Claroscuros/José Luis Ortega Vidal

Luis Videgaray y Veracruz: de todas formas Fidel te llamas…

(1)

¿Hundir a Fidel?

Hay un factor determinante para el retorno de Fidel Herrera Beltrán a suelo mexicano y –se prevé- a territorio veracruzano: la decisión del canciller Luis Videgaray, personaje con quien nada lo une –políticamente- salvo la militancia de ambos en el PRI.

Herrera Beltrán tiene muchas deudas políticas en la tierra de la que fue gobernador y una de ellas es con José “Pepe” Yunes Zorrilla, millonario heredero y político nativo de Perote, Veracruz.

Actual senador de la República, en el 2006 Pepe Yunes sufrió el engaño, la chamaqueada, la tomadura de pelo de Fidel cuando fue enviado por primera vez a la búsqueda de un cargo en la Cámara Alta sólo para sufrir la derrota debida, en parte, al abandono de parte del entonces gobernador.

Al mismo José Yunes Zorrilla y al también senador actual Héctor Yunes Landa, el ex cónsul en Barcelona los agarró de tarugos haciéndoles creer que uno de ellos sería el candidato a sucederlo en la gubernatura de Veracruz vía los comicios del 2010.

FHB se deshizo de los Yunes e impuso como candidato a gobernador al inefable Javier Duarte de Ochoa, a quien hizo ganar frente al actual gobernante Miguel Angel Yunes Linares y apoyado “por el pinche poder” que Herrera Beltrán presumió en la cúspide de su control político en Veracruz.

(2)

Hay un detalle importante a propósito de la renuncia de Herrera Beltrán al consulado en Barcelona: aquel muchacho al que engañó e hizo perder en el 2006, actualmente es senador y muy amigo, sumamente cercano del canciller Luis Videgaray.

El ex Secretario de Hacienda y hoy Secretario de Relaciones Exteriores fue quien firmó la salida de Herrera Beltrán del mediterráneo aunque el ego del nativo de Nopaltepec, Veracruz, lo lleva a declarar que ya había estado pensando en su renuncia y hubo una coincidencia con el proyecto de la cancillería de darlo de baja.

(3)

Si la PGR atrae la denuncia del gobierno veracruzano contra Fidel Herrera Beltrán por el caso de los niños enfermos de cáncer que habrían recibido inyecciones con agua destilada –tema sujeto a investigación oficial- quedará claro que frente a la dupla Luis Videgaray/Pepe Yunes, el ex gobernador jarocho y padre político de su sucesor y prófugo Javier Duarte de Ochoa, tiene sus respectivos padrinos que lo protegen en el primer círculo del Presidente Enrique Peña Nieto.

Si la PGR no interviene y dejan el caso en la Fiscalía local de Veracruz, los integrantes del primer círculo de poder en el país estarán dejando a Herrera Beltrán en la misma condición que Duarte, su hijo putativo: destinado a su suerte en manos de un Miguel Angel Yunes Linares que no sólo lo quiere ver hundido políticamente sino en la cárcel.

¿Los senadores Jose “Pepe” Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa –ambos del PRI- apoyarán a su rival Miguel Angel Yunes Linares a hundir al hombre que dañó en medio de sarcásticas sonrisas sus respectivas carreras políticas?

Lo veremos.

Herrera Beltrán regresa a México este fin de semana y la renovación de 212 alcaldías está a 4 meses de distancia.

¿Viene FHB a salvar al PRI veracruzano o viene a salvar su cabeza tras la escandalosa caída de su hijo JaViDu?

(4)

Herrera Beltrán ha dicho desde Barcelona que si lo acusan de haber desviado recursos federales para comprar medicamentos anticancerígenos falsos, el tema lo debe tratar la PGR y no la Fiscalía de Veracruz.

Olvida un detalle importante el llamado Tío Fide: el primero de diciembre del 2016 –cuando tomó protesta como gobernador- Miguel Angel Yunes Linares anunció que denunciaría a Fidel Herrera Beltrán y a Antonio Macías Yazegey, suegro del prófugo Javier Duarte de Ochoa, por la asignación ilegal de un predio de 60 –luego se sumaron 9- hectáreas de la reserva territorial de Coatzacoalcos en el poniente de esta ciudad.

Ahí, Macías Yazegey impulsó el Parque Industrial Puerto México que terminó convirtiéndose en un millonario negocio de compra-venta de terrenos públicos bajo el amparo de la impunidad.

Si la PGR se lleva el tema de los niños con cáncer, quedaría el caso de los terrenos saqueados en Coatzacoalcos.

Públicamente no se sabe que la denuncia sobre ese tema haya sido puesta, pero en un sistema donde las instituciones están al servicio de los intereses particulares o de grupo y no para atender, a cabalidad, las necesidades sociales, no sería extraño que de última hora aparezca esa carta debajo de la manga de MAYL:

Así las cosas podría ocurrir que a Herrera Beltrán le digan “de todas formas Fidel te llamas”.

Por otra parte a los intereses de Luis Videgaray por la candidatura del PRI a la Presidencia de la República en el 2016 difícilmente le estarán importando escándalos como los de la docena trágica de Veracruz, el caso de los niños con cáncer y los pleitos locales entre grupos de poder irreconciliables; sobretodo dentro del PRI.

Videgaray está ocupado haciendo cola para que Trump le dedique unos segundos de su poderosa agenda y –si acaso- escuchando a su amigo del alma el senador José “Pepe” Yunes Zorrilla.