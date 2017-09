Claroscuros/José Luis Ortega Vidal

CLAROSCUROS

El petróleo y el sur de Veracruz: la muerte puntual

José Luis Ortega Vidal

(1)

Antes de 1969, cuando nació el Complejo Petroquímico Pajaritos en Coatzacoalcos, el poderío petrolero –productivo, financiero y político/sindical- se hallaba en Minatitlán.

El motivo: río arriba, a orilla del caudaloso Coatzacoalcos que nace en la sierra de Oaxaca, se construyó la refinería privada con capital de la empresa de origen inglés Pearson and Son, Limited que aquí fue denominada Compañía Mexicana de Petróleo “El Aguila”.

La refinería “General Lázaro Cárdenas” se creó en 1906 y fue la primera en Latinoamérica.

Su presencia y auge convirtió a Minatitlán en la capital económica y política del sur veracruzano durante la primera mitad del siglo XX, condición que se extendió hasta las décadas de los 50s y 60s.

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la creación, en 1918, de la Unión de Obreros de Minatitlán, trabajadores todos de la refinería de marras.

Esta fue una de las diversas agrupaciones de trabajadores petroleros que por separado nacieron en el país.

En 1935 -por impulso del presidente Lázaro Cárdenas del Río- se agruparon todas en un gremio único: el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que en 1937 ordenó una huelga histórica durante nueve días, paralizando la industria petrolera nacional en demanda de mejores condiciones laborales.

La lucha no había sido fácil: persecuciones, despidos y muerte propiciados por los dueños del petróleo mexicano marcaron el surgimiento de una conciencia obrera y una lucha de clases que devino en mejoramiento de la vida de los hombres explotados bajo el esquema del capitalismo primario mexicano.

Tema aparte –aunque se vincula- es el relativo a otros sectores de la sociedad mexicana que también fueron –y son- explotados y tomaron parte en luchas por su emancipación como los campesinos e indígenas

(2)

El proceso histórico al que hacemos alusión no es lineal –las fechas sirven como referencia pero no son exactas para marcar un inicio y un final- como tampoco ocurre bajo una pugna ideológica específica sino como resultado de pensamientos e intereses distintos y a menudo contradictorios.

Parto de lo general: la construcción del Estado mexicano a partir de la Revolución Mexicana…

Para aterrizar en lo particular: las condiciones socioeconómicas que caracterizan al sur de Veracruz actual, transcurrida una década y media del siglo XXI.

(3)

No es posible entender a Veracruz sin Oaxaca.

No se puede visualizar a Oaxaca sin Veracruz.

El istmo de Tehuantepec es uno solo con su multiplicidad étnica, cultural, histórica, dialéctica, a pesar de la división que produce la geografía política.

Observemos este detalle histórico:

Porfirio Díaz otorgó facilidades a los inversionistas ingleses y sumó capital propio y de su suegro Manuel Romero Rubio para la explotación petrolera, así como la construcción del ferrocarril del istmo de Tehuantepec con terminales en Salina Cruz y Coatzacoalcos.

Esto ocurrió en parte durante el siglo XIX (tema ferrocarrilero) y a principios del siglo XX cuando la explotación petrolera dio inicio bajo la perspectiva privada y con aportaciones económicas y técnicas extranjeras.

El STPRM nace en 1937 y en 1938 se genera la Expropiación Petrolera, lo que convierte al Estado mexicano en usufructuario de los bienes nacionales que contiene el subsuelo incluyendo el petróleo, el gas y sus derivados.

(4)

Con la construcción del Complejo Petroquímico Pajaritos en 1969 Coatzacoalcos se convierte en punto clave a nivel nacional en la explotación de gas natural y sus derivados.

El hallazgo de yacimientos de petróleo y gas en Cantarell, Campeche, apoyó la construcción de los complejos Cangrejera (1980) y Morelos (1988) y reforzó a Coatzacoalcos como la nueva capital económica y política del sur de Veracruz apoyada en el desarrollo de una industria pública generadora de enorme capital para la federación, gran cantidad de empleos y crecimiento urbano en la zona.

El debilitamiento gradual de la riqueza petrolera en Poza Rica generó una migración importante de familias de la otrora capital petrolera del país hacia el sur veracruzano y Tabasco.

Minatitlán continuó con la presencia de la refinería “Lázaro Cárdenas” y el complejo petroquímico Cosoleacaque pero nada volvió a ser igual desde la aparición de los complejos que desde Coatzacoalcos-Nanchital generan materia prima para la industria manufacturera del plástico nacional y múltiples sectores como los fertilizantes, el farmacéutico, el de polímeros y resinas, la industria del vestido, del calzado, mueblera, material para envoltura, entre otros rubros.

(5)

En su revista Raíces, el licenciado en filosofía e historiador Javier Pulido Biosca realizó un análisis sobre la explosión ocurrida en la planta Clorados III del complejo petroquímico Pajaritos el 20 de abril del 2016, a tres años de haberse creado las Reformas Estructurales que reabrieron las puertas de la industria petrolera mexicana al capital privado.

Escribe Pulido Biosca:

“En 2012, al fin del sexenio encabezado por Felipe Calderón, se debatía la validez de la alianza de Pemex Pajaritos y Mexichem. Entrañaba infinidad de irregularidades, entre las que se mencionaba la incapacidad de ceder, donar o vender los activos de la nación que estaban en ese complejo petroquímico, el primero construido en el municipio de Coatzacoalcos y que detonó la petroquímica nacional.

Para 2013, se pasó por alto esa limitación legal y se creó la empresa Petroquímica Mexicana del Vinilo, con la participación de las propiedades de Pemex y la administración de Mexichem. A pesar de la ilegalidad manifiesta en el procedimiento, en sesión extraordinaria del Consejo, presidida por el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y con la presencia del director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se aprobó llevar a cabo la integración de la cadena productiva Sal-Cloro/Sosa-Etileno-MC, para lo que autorizó la participación de Pemex Petroquímica (PPQ) en dicha sociedad de coinversión con la empresa Mexichem…

Fracaso y explosión

…Y fracasaron las promesas porque aunque la planta de Clorados III de Pajaritos estaba diseñada para producir 400 mil toneladas anuales, el procedimiento erróneo para lograr el vacío en el proceso de arranque provocó daños irreversibles.

La inversión para remediar esto requería la reconstrucción completa de la planta, lo que costaría a la empresa del banquero Antonio del Valle una cantidad cercana a los 556 millones de dólares anunciados, por lo que el también especialista en seguros decidió contratar un seguro por el costo de la planta y de la producción programada para el caso de accidentes fortuitos. Un total de 1 mil 500 millones de dólares se aseguraron.

Para el abogado Rogelio Martínez Hernández, especializado en temas de la industria, la explosión fue “a propósito, ya que el contrato mercantil firmado entre Mexichem y Pemex está signado por empleados de bajo nivel y cuyas funciones en las empresas no son las de representar a estas entidades, como es el caso de Enrique Verazas Mijangos, quien fue jubilado por Pemex y pasó a las filas de Mexichem”.

Los seguros por 1 mil 500 millones de dólares, mdd, ya fueron cobrados por Mexichem y con esto, a decir de Martínez Hernández, la empresa logró su cometido de tener ganancias mayores al accidente.” (1)

(6)

El IMSS reporta la pérdida de 9 mil 865 fuentes de empleo en Veracruz durante el primer semestre del 2017.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Coatzacoalcos, da a conocer pérdidas del 40 % de empleos durante el último año a partir de la deuda que heredó el gobierno de Javier Duarte con el sector.

El sindicato petrolero mantuvo bajo su control -por décadas- posiciones de poder como alcaldías, diputaciones, senadurías y a partir de los comicios del pasado 4 de junio en Coatzacoalcos –por ejemplo- no tendrá una sola regiduría, mientras que en Nanchital, sede de la otrora poderosa Sección 11 del STPRM, perdió la alcaldía.

(7))

Ahora bien, en el anterior argumento podemos visualizar la esencia a que aspira el presente texto: entender la diferencia entre las coyunturas del poder que un día favorecen a un sector y luego varían para ser útiles a otros, frente a los ajustes estructurales de un sistema social o de una nación…

Con referencia al segundo punto, el de los ajustes estructurales, resulta mucho más profundo que una coyuntura política.

Durante un siglo vivimos la explotación petrolera desde la perspectiva privada (1906) pasamos por la explotación oficial (1938) y retornamos a la inversión de capital extranjero diseñado para obtener ganancias sin importar la explotación del hombre aun a costa de su propia vida (2013-abril de 2016).

Esta afirmación puede sonar –o suena- anquilosada, pasada de moda, necia e ignorante.

Sin embargo, la explosión de Pajaritos y las matanzas diarias a manos del crimen organizado en un lugar que llegó al cenit de la riqueza como Coatzacoalcos nos otorgan la antítesis de dicho argumento.

Hay varios Méxicos: unos viven en el desarrollo y otros mueren de hambre…

Acá, en el sur de Veracruz, la muerte llega por hambre o por condiciones de un Estado fallido pero es puntual y cumple su labor todos los días…

VARIA

Disculpa a los lectores: en Claroscuros subtitulado “Paquita y la política: me están oyendo inútiles” mencioné a los Callejas, padre e hijo, caciques ambos de la Sección 32 del SNTE.

Los llamé Juan José y en realidad se llaman Juan Nicolás, Callejas Arroyo el papá y Callejas Roldán el hijo.

(1) https://raices1.wordpress. com/…/petroleo-en-el-sur-de- vera…/