Coatzacoalcos, MORENA, la iglesia y el 2018: Víctor Carranza, su opinión

José Luis Ortega Vidal

(1)

Frente a diario Notisur pasa manejando su vehículo el sacerdote de la iglesia del Sagrado Corazón a pocos segundos de que Víctor Manuel Carranza Rosaldo -alcalde electo de Coatzacoalcos- ha estacionado su camioneta en el mismo sitio.

Los personajes se conocen muy bien pero si se saludaron el reportero no lo percibió.

Carranza Rosaldo es un cristiano tan devoto que cada domingo de la campaña realizada en mayo pasado acudió a misa en la colonia Guadalupe Victoria, como lo hace siempre con su familia.

La Iglesia del Sagrado Corazón se ubica a una cuadra de Notisur y es fama pública la amistad del militante de

MORENA con el obispo de Coatzacoalcos Rutilo Muñoz Zamora.

Si Carranza Rosaldo cometió pecados en PEMEX -donde fue alto funcionario- la iglesia católica ya lo perdonó.

(2)

El hombre que a partir del primero de enero del 2018 se convertirá en presidente municipal del municipio con el tercer presupuesto más grande de Veracruz llegó punto puntual a la cita: 11:00 horas.

Coatzacoalcos -a decir del senador Emilio Gamboa Patrón- está llamada a ser una de las ocho ciudades más importantes de México durante los próximos años y Víctor Manuel Carranza Rosaldo estuvo en Notisur durante su campaña a donde llegó nervioso, inseguro…

Cuando hacía proselitismo sus enemigos hicieron “fiesta” con el olvido del nombre de su hija durante otra entrevista que se grabó en un canal local de internet.

Ahora luce seguro, firme, muy claro en lo que quiere decir y muy cauto, sumamente cauto durante la entrevista que José Luis Ortega, Maythe Morales y Gilberto López llevan a cabo.

(3)

Habló del pasado: Coatzacoalcos fue abandonado y prueba de ello son rezagos sociales históricos que nos remontan a 30 años sin servicios adecuados en colonias populares, además del daño severo al entorno ambiental local y regional lo que se traduce en insuficiente suministro de agua.

Habló del presente: la inseguridad y el desempleo son el cáncer que lacera al antiguo Puerto México.

Habló del futuro: trabajar autoridad y sociedad juntos con base en un plan y una metodología que se instrumentarán durante los meses previos a la toma de protesta.

Tocó puntos específicos y esenciales para lo que viene:

a) Ser alcalde por MORENA no representará un divorcio con autoridades estatales surgidas del PAN/PRD ni las federales emanadas del PRI.

b) Contar con un diputado local y una federal de MORENA es una ventaja. Como Cabildo se harán los proyectos debidamente sustentados para tramitar recursos extra al presupuesto de ley y será tarea de los legisladores gestionar su aterrizaje.

c) La deuda de Coatzacoalcos roza los 550 millones de pesos de acuerdo a información con la que cuento, afirmó Víctor Carranza.

d) Al respecto solicitará la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y el ORFIS para estudiar las condiciones en que se recibe la tesorería local.

e) Hay obras que aparecen como concluidas en administraciones anteriores y simplemente no existen; en unos casos hablamos de varias calles añadió el entrevistado.

f) La Zona Económica Especial de Coatzacoalcos y el istmo de Tehuantepec es un rubro delicado. Lo he estudiado. Sólo 20 de cada 100 ZEE en el mundo llegan al éxito. Un aspecto importante son la estructura y los servicios que debemos ofrecer como sede. Pero también hay que tener claro quiénes son los inversionistas y qué ofrecen en realidad. Es un tema al que decimos sí pero que se revisará con lupa, sostiene Carranza Rosaldo.

g) En PEMEX tuve a mi cargo áreas donde se manejaban proyectos de 7 mil millones de pesos. Tengo experiencia al respecto. El presupuesto anual de Coatzacoalcos es de 1 mil 200 millones aproximadamente, añadió.

(4)

En privado con el reportero, se le cuestionó sobre las alianzas de MORENA para el 2018.

¿Saben que solos no pueden ganar?

¿Andrés Manuel López Obrador lo ha entendido ya?

Se le cuestionó…

Reservado, el alcalde electo de Coatzacoalcos dijo que es un tema a discutir dentro de su partido y él entiende que las izquierdas son difíciles de unir pero también está de acuerdo en que solo nadie gana y será importante saber si se puede hacer un frente común de partidos de izquierda.

Ayer, AMLO dio la respuesta al respecto.

Dijo que MORENA irá en alianza solo con el PT en el 2018 y descartó acuerdos con el PRD –al que llamó partido de mercenarios- con Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y PANAL.

Esto en el marco del III Tercer Congreso Nacional de MORENA.

No hay más para el 2018: MORENA/PT, PRI y sus achichincles frente al PAN/PRD.

(5)

Quedó pendiente un dato: ¿Comulga cada semana el disciplinado católico y edil electo de Coatzacoalcos?

Y es que es importante saber si los secretos del poder político porteño pasarán por los oídos de la iglesia…