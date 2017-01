Café para todos/Alberto Carbot

Café para todos

Con motivo del arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, el gobierno mexicano ha decidido fortalecer su equipo diplomático, a fin de afrontar los retos de una gestión estadounidense que se prevé difícil, poco amistosa si no es que abiertamente hostil.

Para ello, se confirmó la semana pasada la designación de Gerónimo Gutiérrez como nuevo embajador en Washington, en sustitución de Carlos Sada. Posee amplia experiencia en relaciones con Estados Unidos, pues fungió como subsecretario de Relaciones Exteriores durante la gestión de Luis Ernesto Derbez, quien fue canciller con el ex presidente Vicente Fox.

Carlos Sada es un hombre de vasta trayectoria en los consulados mexicanos en el país vecino, pero el nuevo canciller Luis Videgaray consideró que sería más útil como subsecretario para América del Norte.

A él sin embargo le corresponderá como último acto de su gestión -en tanto embajador mexicano en Washington-, el representar al gobierno mexicano en la toma de posesión de Trump, y de inmediato hará sus maletas, para asumir desde el próximo día 23 sus nuevas funciones.

La Cancillería destacó su amplia experiencia en el trabajo consular y en la protección de los derechos de los mexicanos que radican en Estados Unidos y su defensa de los intereses de México en el exterior.

Sada ha sido Cónsul General de México en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, San Antonio y Toronto y consejero en la embajada en Washington, como responsable de las relaciones con el Congreso.

La Cancillería señaló que una vez que se haya obtenido el beneplácito correspondiente del gobierno de Estados Unidos, Peña Nieto someterá el nombramiento de Gerónimo Gutiérrez a consideración del Senado, para su ratificación.

Sin embargo, será un mero trámite, en el supuesto de que el gobierno mexicano cuenta ya con la anuencia del equipo de Trump, por sus vínculos cercanos con Videgaray.

Gutiérrez se ha desempeñado como funcionario público en las últimas cuatro administraciones gubernamentales. Fue subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, para América Latina y el Caribe y de Gobernación.

Actualmente es director-gerente del Banco de Desarrollo para América del Norte (BDAN), con sede en San Antonio, Texas, institución creada en el marco del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN).

Sada fue designado para el cargo apenas el 5 de abril del 2016, por lo que permaneció sólo poco más de 9 meses, casi el mismo tiempo que estuvo a cargo su predecesor, el académico Miguel Basáñez, con sólo 8 meses en su puesto.

Gutiérrez es un hombre muy experimentado con amplio conocimiento sobre la situación en la región de Norteamérica y buenos contactos entre la clase política estadounidense, y también se cree que podría fungir como un buen consejero para las arduas negociaciones del TLCAN, un tema muy difícil para el gobierno mexicano y que anticipa una dura disputa político-comercial.

Sin embargo, el canciller Luis Videgaray -doctor en economía por el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts-, aseguró que no caerá en una confrontación, ni en una sumisión vergonzosa, sobre todo cuando él mismo reveló que hace poco que fue felicitado por el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, quien será nombrado asesor presidencial y fungió como enlace para la entrevista entre Peña y el futuro mandatario de Estados Unidos.

La idea de reforzar al equipo diplomático con el que se enfrentará la era Trump puede parecer razonable, pero lo que resulta inusual es el constante ir y venir de los embajadores de México en EU. Desde que el presidente Peña asumió su cargo, han desfilado cuatro embajadores en la señorial edificación ubicada en 1911 Pennsylvania Avenue, en Washington.

Se ha comentado que estos constantes cambios impiden que los funcionarios a cargo de las relaciones con el país más poderoso del planeta puedan establecer y mantener contactos apropiados y estables para desarrollar mejor su tarea.

De ahí que sea deseable que el nuevo embajador de México en la capital estadounidense perdure en su encargo hasta que termine la gestión de Trump, o por lo menos hasta que concluya el de Enrique Peña.

De por sí las relaciones bilaterales no pasan por su mejor momento. Se tiene conocimiento que el presidente saliente Barack Obama se mostró muy hosco en los encuentros internacionales cuando Peña trataba de explicarle las circunstancias que llevaron a su país a buscar un encuentro con Donald Trump.

MÉXICO NO PAGARÁ EL MURO ASEGURA EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA

El presidente Enrique Peña dijo la semana pasada México “no pagará el muro” en la frontera con Estados Unidos, anunciado por el futuro mandatario del vecino país.

Con esta actitud quiso responder a quienes lo han acusado de tener una postura blandengue frente a los ataques de Trump. Afortunadamente está corrigiendo la postura reverente mostrada hasta ahora y dijo que México no aceptará amenazas para que las empresas no inviertan en el país.

“Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México, por supuesto, no pagará”, mencionó Peña Nieto en conferencia de prensa, luego que Trump insistiera en que nuestro país financiará la valla fronteriza.

En un discurso durante una reunión anual con embajadores y cónsules mexicanos, afirmó por otra parte que buscará acuerdos que den certidumbre a la inversión en los tres países, durante la revisión del TLCAN.

“Vamos a defender las inversiones nacionales y extranjeras en México y asegurarnos de que México siga siendo un destino confiable y atractivo para invertir”, señaló, tras destacar que “en esta materia deben existir reglas claras para que continúe el flujo de capitales en la región”.

Al parecer siempre hay margen para expresar el descontento ante un hombre como Trump quien ha amenazado a las grandes empresas estadounidenses con aplicarles la mano dura mediante onerosos impuestos, si no cancelan sus planes para invertir en el país.

Bajo el asedio de Trump, por ejemplo, Ford -la multinacional fabricante de automóviles-, anunció que renunciaría a construir una nueva planta de mil 600 millones de dólares en San Luis Potosí, proyecto que podría generar unos 2 mil 800 empleos.

El grupo ítalo-estadounidense Fiat-Chrysler dejó a su vez abierta la posibilidad de retirar las inversiones en México si el gobierno estadounidense le aplica altos aranceles a las importaciones desde ese país.

“Rechazamos cualquier intento de influir en las decisiones de inversión en las empresas con base en el miedo o en amenazas”, dijo Peña Nieto, abandonado la cautela que había guardado frente a las amenazas de Trump.

Al menos es una buena señal que por fin Peña está rectificando y más vale tarde que nunca.

Reforzar el equipo del gobierno encargado de las relaciones con Estados Unidos y abandonar la actitud timorata y sumisa frente a un futuro gobernante que quiere pisotear a los mexicanos, parece ser el preámbulo de una postura digna.

Eso es lo mínimo que se espera tenga el gobierno de Enrique Peña para evitar que bajo presiones comerciales y de tipo migratorio, el nuevo gobierno que en pocos días encabezará Trump se continúe aprovechando de las debilidades de los mexicanos.

GRANOS DE CAFÉ

El líder de la CROC Isaías González Cuevas aseguró que su gremio solicitará al gobierno establecer un esquema para rembolsar a los trabajadores los excedentes por concepto de saldos a favor en créditos de vivienda del Infonavit.

La idea es que esos recursos ayuden a los trabajadores a mitigar el impacto en el gasto familiar que ha tenido el aumento en los precios de las gasolinas.

El senador González Cuevas explicó que esos recursos podrían ser superiores a los 5 mil millones de pesos, por lo que solicitó a Infonavit realizar un padrón para determinar el número de personas que sería beneficiadas con esa medida.

La propuesta para devolver el monto total de las aportaciones de los obreros al Infonavit, el IMSS y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) fue hecha por la CROC desde diciembre pasado, pero con el aumento a las gasolinas la reafirmó.

Para el legislador es positivo que en el llamado “Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar” se haya incluido esta demanda y criticó los intentos por apropiarse la paternidad de la propuesta.

Para el senador este año será muy complicado pero confió en que el sector obrero saldrá adelante y aseguró que el sector obrero luchará con todo lo que esté a su alcance para mejorar las percepciones de los trabajadores a través de convenios de productividad que signifiquen incentivos económicos para los trabajadores”

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) insistió que la propuesta de reembolso de los excedentes del Infonavit a los trabajadores se busca que personas de sectores vulnerables que cotizaron en esas instituciones durante su vida laboral puedan acceder a esos recursos para “atenuar las dificultades económicas que enfrentan por el incremento de los precios en la canasta básica y en los servicios de transporte”.

Por su parte, Nabor Jiménez, representante de la CROC ante la Comisión de Vigilancia del Infonavit, dijo que también solicitaron que se eliminen las penalizaciones de 5 por ciento que cobra el instituto a los trabajadores que deciden liquidar de manera anticipada sus créditos de vivienda.

“Es inaceptable que cobren un excedente, cuando los bancos hacen totalmente lo contrario: ofrecen descuentos a los usuarios de los servicios financieros que pagan con anticipación las deudas”, afirmó el dirigente…

…Si el PRI no rectifica el camino, el 27 de este mes podría ser el principio del fin. El Estado de México representa la última “joya de la corona” que aún conserva, y si en esa entidad no logra amarrar una verdadera candidatura de unidad hacia la gubernatura, su destino estaría escrito. Es el único bastión que le queda luego de haber perdido Veracruz a manos del ex priista y hoy panista Miguel Ángel Yunes.

Al anunciarse la convocatoria para la inscripción de candidatos, de los que emergerá el ungido por el tricolor, literalmente se dio el banderazo de salida para los candidatos de los “otros” partidos como Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Morena que ya definieron a sus posibles contendientes.

Por el PRD Javier Salinas Narváez, quedó registrado como su precandidato ante la Comisión Nacional Electoral perredista, lo que augura el posible fin de las aspiraciones panistas por formar una alianza capaz de quitarle el gobierno al PRI en la entidad mexiquense.

Salinas Narváez, es diputado mexiquense de representación proporcional y ex diputado federal, cargos que son su mejor carta credencial, aunque confían en su arraigo ante el perredismo mexiquense o parte del mismo.

Por Morena, hizo lo conducente Delfina Gómez, diputada federal con licencia, y hasta el momento es la única que se ha registrado como precandidata. En los corillos políticos mexiquenses se asegura que fue ungida de forma unánime por el dueño de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, aunque, naturalmente, la ex alcaldesa de Texcoco asegure lo contrario.

Por lo pronto, la ex profesora de primaria comenzará campaña el 23 de este mes, 15 días antes que los precandidatos del PRI.

Por su parte la Comisión de Procesos Internos del PRI mexiquense anunció que el candidato oficial del tricolor surgirá de la Convención de delegados que se efectuará el 3 de marzo próximo.

Aunque son muchos los candidatos para abanderar del tricolor, Alfredo del Mazo González y su prima Carolina Monroy del Mazo, se perfilan para llevar la estafeta del PRI en esta elección que, de acuerdo con los analistas será la más competida en su historia. Los caballos negros en esta elección interna, lo representan Isidro Pastor Medrano, ex dirigente del CDE y hasta hace pocos días secretario de Movilidad; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida y también el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ernesto Nemer Álvarez.

Desde principios del siglo pasado, el PRI ha gobernado esta entidad, hoy bajo la conducción de Eruviel Ávila Villegas, y por su elevado número de electores -poco más de 11 millones de mexiquenses empadronados-, su importancia estratégica podría definir la elección presidencial en el 2018…Sus comentarios envíelos al correo [email protected]