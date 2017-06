Antesala del 2018/Eusebio Pacheco Castro

Se cumple una semana de las elecciones a las que muchos expertos se referían como una antesala de lo que veremos en el 2018, donde el PRI buscará no perder la Presidencia de la República y donde se enfrenta a un PAN que ha ido en crecimiento al haberse apoderado de varios estados en las últimas dos elecciones, pero fracturado por dentro, con líderes que no dudan en hacer públicos sus problemas, con un Morena que ha crecido a través de la figura de López Obrador, pero que ha parecido que en momentos favorables no ha sabido manejar la presión, como si no “supiera ganar” y esto se demuestra por los errores tan graves que ha cometido cuando las encuestas posicionaban a Delfina Gómez como la ganadora y no supieron manejar esa situación.

Es momento ahora de que el INE resuelva las dudas que pueden tener los partidos políticos sobre la legitimidad de las elecciones, pero sobre todo, la de todos los mexicanos que estuvieron al pendiente de lo que sucedía en el Estado de México, para que, si se tienen que ajustar algo en el proceso se haga antes de las próximas elecciones, ya que el país se va desgastando con dudas sobre los procesos electorales.

Las elecciones de hace una semana dejaron muchas enseñanzas a los distintos partidos políticos, la principal pudiera ser que mientras el voto de la izquierda esté segregado en dos o más partidos políticos éste difícilmente podrá aspirar a ganar las próximas elecciones, aunque a esto hay que tener presente dos situaciones complicadas, la primera es la actitud de Obrador hacia los partidos políticos, entre los cuales está incluido el PRD, y la otra es que con la buena campaña de Zepeda, este partido crea que puede ganar las elecciones en solitario.

Los movimientos políticos en todo el país no se harán esperar más, y es que es momento de comenzar a hacer alianzas y estrategias políticas para poder aspirar a las candidaturas que estarán en juego para el próximo año. Ya se escucha en Morelia las posibles candidaturas para presidencia municipal por parte de Cocoa, la reelección de Alfonso Martínez, por el PRI con personajes muy bien posicionados como Daniela de los Santos. El PRD en este momento no figura mucho dentro de la capital.

Entonces es momento de que el PRD y Morena comiencen platicas a cerca de una posible alianza, el PAN debe recordar que la ropa sucia se lava en casa y deben dejar de estar ventilando sus problemas internos, y al PRI le queda un año en el que no puede cometer ningún error, tiene que dar estabilidad al país, fortalecer sus bases y así conseguir mantener la Presidencia.