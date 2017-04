Recupera SSP 41 vehículos en 25 municipios; detiene a 36

MORELIA, Mich., 8 de abril de 2017.- Acciones operativas realizadas por la Policía Michoacán en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno permitieron la detención de 36 presuntos implicados en delitos y la recuperación de 41 vehículos -28 de ellos con reporte de robo- en 25 municipios.

Señala un comunicado: Emmanuel B., Santiago V., María F., Eder V., Irineo A., Carlos C., Francisco T., Ismael G., Samuel C., José F., Salvador M., Ernesto B., Jazmín M., Ricardo A., Edgar N., Enrique B., Jesús N., Mario M., Martín H., Salvador U., Miguel R., Valente A., José R., Mario M., Salvador A., Miguel E., Alejandro B., César C., Oscar H., José F., José M., Rolando O., Leonardo C., y tres menores de edad fueron detenidos en diversas labores operativas de la Policía Michoacán.

Seis armas, 18 cargadores, 147 cartuchos útiles, más de 72 envoltorios con distintos tipos de droga, 39 pastillas psicotrópicas y 10 mililitros de clonazepán, así como cuatro pasamontañas, dos radios, un chaleco y un cuchillo táctico, y diversas pipas, también fueron aseguradas por el personal policial en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Los aseguramientos y decomisos se efectuaron en los municipios de Jacona, Zamora, Tarímbaro, Zitácuaro, Buenavista, Apatzingán, Cotija, Puruándiro, Los Reyes, Lázaro Cárdenas, Múgica, Indaparapeo, Maravatío, Charo, Uruapan, Sahuayo, Coalcomán, Chilchota, Zacapu, Numarán, Benito Juárez, Ixtlán de los Hervores, Tingüindín, La Piedad y Venustiano Carranza.

Los vehículos con reporte de robo recuperados son cuatro camionetas marca Toyota, Nissan, Ford y Chevrolet; un Honda, City; una Nissan, Pathfinder; un coche marca Dodge, línea Atos; dos más de la marca Nissan, línea Versa; dos Nissan, Tsuru; dos Volkswagen, líneas Polo y Bora; dos vehículos Ford, fiesta; un Ford, Grand Marquis; un Toyota, 4runner; un Honda, Civic; cuatro motocicletas de las marcas Kymco, Honda, Italika y Zuzuki, dos Yamaha, un Nissan línea Datsun, un Volkswagen Bora, así como un remolque marca Strick y un tractocamión marca Kenworth.

Mientras que las unidades sin reporte de robo, recuperadas, fueron una cuatrimoto marca Honda; cuatro motocicletas marca Italika, una JVS y una Yamaha, además de una Vagoneta Izuzu, dos Chevrolet, un Chrysler, Cirrus; dos Nissan y una caja de tráiler marca Hiunday.

Los detenidos, vehículos, armas, droga y demás objetos fueron puestos a disposición de la autoridad competente.