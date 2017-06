Nuevo reglamento de tránsito de Morelia, un desacierto: CEDH

MORELIA, Mich., 25 de junio de 2017. – El nuevo reglamento de tránsito de Morelia fue un desacierto del departamento jurídico del ayuntamiento Morelia, dijo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Víctor Manuel Serrato Lozano.

“El nuevo reglamento de tránsito… Yo ni siquiera lo llamaría reglamento. Es un error del departamento jurídico. Es más una publicación de algunas ideas”.

En estricto sentido del derecho, el nuevo reglamento no puede ser considerado una norma, sino meras reflexiones de parte del jurídico, reiteró Serrato Lozano.

En entrevista con motivo de la premiación a lo más granado del concurso infantil Ilumina tus derechos, señaló que mientras no se publique una verdadera norma no hay cabida para una discusión sobre si viola o no los derechos humanos.

Reconoció al ayuntamiento capitalino que pese a tener un nutrido número de quejas, hasta ahora ha respondido cada una de las recomendaciones emitidas por la comisión.