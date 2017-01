Impone Profeco sanciones por más de 21 mdp en 2017

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de enero de 2017.- En lo que va de 2017, la Procuraduría Federal del Consumidor ha aplicado sanciones por más de 21 millones de pesos a proveedores por prácticas comerciales abusivas y por negarse a las verificaciones, informó el Procurador, Ernesto Nemer Alvarez. Así lo indica un comunicado de prensa.

En conferencia de prensa, el titular de la Profeco destacó que en estos 22 días se han realizado más de 32 mil monitoreos y verificaciones a productos de la canasta básica y servicios de consumo generalizado; se han emitido más de 26,000 requerimientos de información para conocer los componentes del precio de los productos de mayor consumo y se han presentado 6 denuncias penales ante la PGR en contra de un número igual de gasolineras por presuntas irregularidades reiteradas y dolosas en la venta de combustibles.

El Procurador Nemer enfatizó que se han realizado monitoreos focalizados y estratégicos en los 35 artículos de la canasta alimentaria en todo el país y derivado de este trabajo en campo, reiteró, no hay incrementos generalizados de precios.

Explicó que en México no hay un sistema de control de precios y el mercado se rige por la oferta y la demanda, lo que genera precios diferenciados en las distintas regiones del país. Por ello, la Profeco vigila de cerca el comportamiento de productos como carne de res, pollo, leche, carne de cerdo, frijol, huevo, arroz, pan, jitomate, limón y cebolla, entre otros, con el objetivo de revisar sus componentes de costos, por región, y tener elementos fehacientes sobre el impacto del precio del combustible en el precio final al consumidor.

Nemer Alvarez señaló que el Presidente Enrique Peña Nieto le dio instrucciones precisas para evitar alzas injustificadas de precios, ser muy sensibles para proteger a los consumidores y abrir el diálogo con el sector empresarial con el objetivo de defender la capacidad de compra de los mexicanos.

En materia de gasolineras, informó que del 27 de diciembre de 2016 al 3 de enero de este año se monitorearon 2,334 estaciones para detectar desabasto, encontrando 453 casos que se reportaron oportunamente a Pemex. Además, en lo que va de enero, se han verificado 450 gasolineras, detectado 191 estaciones con irregularidades, se han revisado 7,822 mangueras, de las cuales 370 han sido inmovilizadas por no vender litros completos.

Hay 45 casos con negativas a la verificación en las que ya se impuso como medida de apremio una multa por 250,000 pesos en cada caso y se han presentado 6 denuncias penales ante la PGR por presuntas irregularidades reiteradas y dolosas en la venta de gasolinas.

En lo que corresponde al gas L.P. se enviaron requerimientos de información sobre precios y comportamiento comercial a las 861 empresas gaseras registradas en el país y se han realizado 285 verificaciones a camiones de cilindros, sancionando a 61 empresas, principalmente por no vender kilos completos, no exhibir el precio o no entregar notas de consumo. Asimismo, se han revisado 46 plantas distribuidoras encontrando irregularidades en 7 de ellas y se impusieron 23 sellos de suspensión por no vender kilos y litros completos.

En el caso de la tortilla, se han realizado 1,700 verificaciones a tortillerías, aplicando sellos de suspensión e inmovilización a 470 por no exhibir precios, cobrar una cantidad mayor a la exhibida al consumidor y no vender kilos completos.

El Procurador Nemer aseveró que con estricto apego a la ley, la Profeco actúa para proteger la economía familiar.