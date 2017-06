Garantías ante ex funcionarios, piden para sancionar corrupción

MORELIA, Mich., 23 de junio de 2017.- Ante las nuevas facultades que tendrán los Tribunales de Justicia Administrativa en el Sistema Nacional Anticorrupción, en lo que los magistrados se constituirán “jueces” de los servidores públicos corruptos, los magistrados advierten falta de garantías para encarar a ex gobernadores y ex presidentes municipales y a otros ex servidores públicos “poderosos”.

“Con qué tipo de garantías vamos a determinar sobre algún caso de corrupción en el caso de ex gobernadores, ex presidentes municipales, ex diputados, que, pese a que sean juzgados mantendrán relaciones, y son gente poderosa”, cuestionó el magistrado en retiro Eugenio Castellanos Malo, adscrito al Tribunal Administrativo de Guerrero.

Lo anterior en el marco del Segundo Congreso Nacional: Los tribunales Administrativos como eje en la implementación del Sistema Local Anticorrupción, llevado a cabo estos jueves y viernes en la capital michoacana, a donde se dieron cita alrededor de 120 magistrados miembros de la Asociación de Magistrados de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos.

Derivado de las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, el órgano será competente para imponer sanciones derivadas de faltas graves por actos de corrupción, cometidas por servidores públicos o particulares.

Asimismo, podrá determinar el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias para resarcir el daño o perjuicio que sufra el patrimonio de los entes públicos. Para tal efecto, se crean en la Sala Superior, una sección integrada por tres magistrados y las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas. En las entidades de la República también se instauran salas adicionales.