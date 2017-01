En verificación, 39 plantas de tratamiento de aguas residuales

MORELIA, Mich., 16 de enero de 2017.- La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) verifica el destino y aplicación de recursos destinados a la construcción, terminación o adecuación de por lo menos 39 plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado que actualmente no están en operaciones, señaló Germán Tena Fernández, titular de la Comisión Estatal de Gestión de Aguas y Cuencas (CEAC).

De acuerdo con Tena Fernández, las causales de la no disponibilidad de estas 39 plantas tratadoras de aguas residuales son, de manera preliminar, la necesidad de recursos para culminar los trabajos de edificación de la infraestructura; la no aplicación de los recursos asignados a estas obras, e inclusive la interferencia del crimen organizado en la no realización o pago de las labores de estos proyectos.

El funcionario reiteró que será la ASM la instancia competente para fincar o deslindar responsabilidades en cada caso en lo particular, tras la verificación de la documentación ofrecida por los municipios, la CEAC y las empresas que recibieron las obras en adjudicación.

Precisó Germán Tena que la totalidad de estos proyectos corresponde al período comprendido entre 2010 y 2014, para las que se requieren alrededor de 200 millones de pesos; no obstante, el presupuesto con que la dependencia cuenta para inversión en plantas de tratamiento de agua residual, potabilización y drenajes ascenderá en 2017 a 170 millones de pesos.

Aseveró que los proyectos más costosos, localizados en Apatzingán, que requiere de 750 metros de conectividad de colectores y la reposición del cableado, que fue saqueado, y San Antonio, en Uruapan, se concretarán mediante concesiones.

En tanto, la CEAC retomará los trabajos en los proyectos más pequeños, como las instalaciones en Nocupétaro, Yurécuaro, Villa Madero, que requiere de una inversión de 500 mil pesos para arrancar operaciones, y Morelos, donde se necesita de un millón de pesos para la colocación de colectores.

Reiteró que la comisión enfocará sus esfuerzos en las plantas tratadoras que menor cantidad de recursos requieren para trabajar, así como aquéllas que cuentan con porcentajes mínimos de labores pendientes.

El titular de la CEAC recordó que en Michoacán se cuenta con 39 plantas de tratamiento de aguas residuales que no operan; 40 más en funciones, y se deben instalar 34 adicionales en las cabeceras municipales.

Entre las 40 plantas que operan, destacó que una proporción lo hace por debajo de su capacidad instalada, lo que implicará la revisión de esta infraestructura a lo largo de 2017 para subsanar deficiencias.