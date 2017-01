Denuncia mujer presunto hostigamiento por parte de su ex pareja

MORELIA, Mich., 5 de enero del 2016. – El presunto responsable de hostigamiento, acoso y golpes a su ex novia y la amiga de esta, ha incumplido con tres de cuatro acuerdos reparatorios y reincide, pero sigue libre, acusa una de sus supuestas víctimas.

Maya Cervantes ha sido presuntamente víctima de acoso desde hace más de dos años, tiempo en el que ha recibido llamadas, amenazas de muerte y hasta han atentado contra su vida, aseguró en entrevista para Quadratín, sin embargo, hasta ahora las denuncias que ha interpuesto no han logrado judicializarse.

En su primer denuncia, hace poco más de dos años Maya reunió evidencias de las llamadas que presuntamente hace Jesús Alejandro G. C., así como testigos de las agresiones y las que presentó su abogado a la autoridad, no obstante no fueron suficientes para judicializar el caso, por lo que se llegó a la firma de un acuerdo, el cual consistió en que este no volvería a acercársele o molestarla nuevamente.

Empero, a los pocos días el presunto hostigador volvió a las andadas. La última denuncia interpuesta por Maya fue el pasado mes de diciembre de 2016, pero hasta ahora las cosas siguen igual, no se ha logrado judicializar, por lo que no puede ser beneficiada con vigilancia y debe seguir su vida como si nada pasara.

Ante la impotencia de no lograr su objetivo, librarse del presunto hostigador y asegurar su tranquilidad, Maya hizo pública su situación a través de la red social Facebook, donde además agregó una fotografía del hombre, así como audios de quien se presume fuera Jesús Alejandro G. C., vecino de la colonia Lomas de Hidalgo.

Según sus propias palabras, el agresor también cuenta con una denuncia en su contra por agresión física y golpes, además de hostigamiento, pero esta querella no ha concluido tampoco.

Esta segunda carpeta de investigación se abrió por la denuncia de Osiris Gabriela, ex del susodicho, a quien le propino una golpiza tras perseguirla por varias semanas.

Osiris Gabriela, refirió Maya, se vio en la necesidad de dejar su trabajo como docente en la escuela Mano Amiga, de Villas del Pedregal, ya que acusó que el imputado acudía afuera de la escuela, la esperaba y la agredía física y verbalmente.

Por parte del imputado, señaló Maya Cervantes, la acusó de ‘ataque al honor’, esto por los señalamientos por parte de la quejosa.

En la publicación de la red social aparece el número del presunto agresor y Quadratín intentó ponerse en contacto con este, pero no tuvo éxito.

La última querella presentada ante el Ministerio Público Alejandra Tellez Reyes, dijo Maya, fue tratada de modo discriminatorio, cuestionando a la autoridad sus preferencias sexuales, antes que darle prioridad al caso.