Demandan a Google por fraude en México

CIUDAD DE MÉXICO., 15 de junio de 2017.- La empresa Google enfrenta una denuncia por fraude procesal en México; se trata de la primera en su tipo a nivel mundial contra la firma más grande en tecnología en plataformas de buscadores. El expediente se encuentra radicado en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y fue interpuesta por el abogado Ulrich Richter Morales el 3 de octubre de 2016.

De acuerdo con una nota de El Universal, ello, luego de que Matthew S. Sucherman, secretario Suplente de Google Inc., presentara una declaración jurada en la que asegura que Google no cuenta con oficinas en México; no obstante, Google México S de RL de CV tiene oficinas identificadas bajo su logotipo en la colonia Lomas de Chapultepec.

La denuncia se origina en el expediente 907/2015 radicado en el Juzgado Octavo de lo civil en la Ciudad de México y en el que Richter demandó por daño moral a la empresa debido a que en el buscador de Google aparece un blog en el que suplantaron su identidad con información que causó un daño moral.

