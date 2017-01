Asegura SSP madera de procedencia ilegal en Susupuato

SUSUPUATO, Mich., 13 de enero d e2017.- Elementos de la Policía Michoacán aseguraron en el municipio de Susupuato 27 rollos de madera y detuvieron a dos presuntos implicados en delitos contra el medio ambiente, señala un comunicado de prensa.

En el marco del operativo de vigilancia y prevención de ilícitos que se mantiene en la región Zitácuaro, los agentes policiales se encontraban en un filtro de revisión a la altura del tramo carretero Zitácuaro – Copándaro cerca de la localidad Mesa Grande, cuando le marcaron el alto a los tripulantes de una camioneta cargada con madera, marca Ford, línea F350, color gris, para efectuarles una revisión de rutina.

Al inspeccionar la parte trasera de la unidad, los uniformados contabilizaron 27 rollos de madera de pino, de los que Gerardo C., y Roberto C., no pudieron acreditar su legal procedencia, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad competente.