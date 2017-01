Sin aplicar Operativo Mochila al 100 por ciento en LC

LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 25 de enero de 2017.- El Operativo Mochila que pidió la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) se aplique en todas las escuelas de nivel básico de Michoacán, aún no ha sido acatado al 100 por ciento en el municipio de Lázaro Cárdenas, y es que algunas instancias “no ven muy necesaria” esta medida, para tener un mejor control acerca de lo que portan los alumnos en sus mochilas.

Esta instrucción se giró luego de que el pasado 18 de enero un joven asesinara a dos de sus compañeros de secundaria y a su profesora en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, como una medida para evitar ese tipo de situaciones en esta entidad.

En el caso de Lázaro Cárdenas, la instrucción que giró la SEE de reactivar este operativo, que ya existía a en el estado hace algunos años, aún no se acata al 100 por ciento debido a que existen “procesos” para informar a los padres de familia de ello, ya que “se está cuidando no violar los derechos humanos en ningún momento”, según declaró la directora de Servicios Regionales de la SEE, Leticia Bruno Espino.

Al respecto, explicó que este operativo en el municipio porteño ha ido “un poco lento”, ya que se requiere de la participación de los padres de familia y, para ello, se está enviando la orden a todas las escuelas de nivel básico de la región y a su vez a los padres de familia, por lo que esperan que sea la próxima semana cuando la mayoría de las instituciones educativas lo apliquen.

Hasta el momento, algunas escuelas ya han tomado medidas de manera interna, coordinados con los padres de familia, quienes incluso hacen llegar a los profesores documentos firmados que constatan que las mochilas de sus hijos ya fueron revisadas desde casa.