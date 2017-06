Presentó CNTE demanda contra reforma educativa ante OIT

MORELIA, Mich., 20 de junio de 2017.- La demanda de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) respecto de la abrogación de la reforma educativa y sus efectos se ha constituido en la sexta demanda que México genera ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por condiciones laborales inadecuadas, refirió Víctor Manuel Zavala Hurtado, secretario de la Sección XVIII de la Coordinadora.

Zavala Hurtado señaló que el pasado 14 de junio la representación de la CNTE arribó a Ginebra, Suiza, para participar en la CVI reunión de la OIT en cuestiones sindicales, donde presentó su demanda en contra del estado mexicano por la implementación de la reforma educativa y las acciones que de ella derivan, como la evaluación docente, el cese de profesores que se negaron a ser evaluados y las manifestaciones que culminaron en actos violentos y enfrentamientos con elementos de seguridad pública.

El dirigente sindical refirió que este hecho carece de precedentes y que permitirá sentar las bases de la internacionalización de la lucha de los docentes por condiciones dignas de trabajo y la permanencia de las conquistas laborales.

Agregó que los gastos del viaje a Suiza fueron solventados en su totalidad por la propia CNTE, mediante las cuotas de sus agremiados, sin participación de instancias gubernamentales, si bien declinó especificar la suma invertida, al expresar que ésta se encuentra aún en proceso de cuantificación.

Lamentó que como en México, otros estados soberanos registran la tendencia al retiro de las conquistas sindicales, como los casos de Brasil y Grecia, a la vez que confió en una resolución favorable de la demanda interpuesta.

La OIT ha captado 169 demandas de trabajadores contra estados soberanos por la violación a sus derechos laborales; seis de éstas han sido interpuestas en contra de México.

Acciones de lucha no son definidas de manera unilateral

Cuestionado en torno de la inconformidad que habría generado al interior de la CNTE la presencia de su representación en Ginebra, Suiza, Víctor Manuel Zavala expresó que las acciones de lucha no son definidas por la dirigencia en Michoacán, sino que sin resultado del consenso nacional.

Aseveró que el objetivo esencial de los docentes es la abrogación de la reforma educativa y el retiro de sus efectos, sin que ello signifique renunciar a la exigencia de pago de bonos y prestaciones que la autoridad estatal aún adeuda a los cerca de 30 mil profesores adscritos al sistema de educación pública en la entidad.

Reiteró que la CNTE no renunciará a ninguna forma de lucha, pero ésta deberá ser el resultado de los acuerdos celebrados por la dirigencia nacional, no a consideración particular de los estados.