Piden salida de directora de kínder de Morelia por mal uso de recursos

MORELIA, Mich., 12 de junio de 2017.- Padres de familia del Jardín de Niños Licenciado Enrique Ramírez Miguel ubicado en la colonia La Esperanza, al Poniente de Morelia, acusan a la directora María Guadalupe Fuerte Valencia de malos manejos financieros en la institución.

En entrevista para Quadratín, la presidenta de la Mesa Directiva del plantel, Gabriela Ríos Campos, aseguró que esta situación tiene varios meses sin que pudiera aclararse, por lo que los padres de familia se inconformaron y comenzaron a protestar.

“A nosotros como Mesa Directiva no se nos permitía la revisión de documentos en cuanto a manejo del recurso por parte de la directora, siempre estaba renuente a que no que porque no nos competía”.

Refirió que ante esta situación se destituyó a la presidenta de la Mesa Directiva anterior, Marta Sonia Paniagua Guillén, por oponerse a la revisión del dinero que se manejaba.

El pasado mes de mayo se le solicitó documentos para saber en qué se había utilizado el recurso en el plantel pero la papelería entregada no estaba completa y presentaba errores, enmendaduras y varias correcciones.

“Empezamos nosotros a calcular ingresos, egresos y vemos que hay mucho desfalco de dinero, hay uso de los recibos que se dieron para inicio de este ciclo escolar de la cuota voluntaria y están alterados, duplicados, corregidos y de ahí nos surgieron las dudas.

“Por ello la confrontamos el viernes en el kínder y su reacción fue querer arreglar todo, que le diéramos chance de arreglar todo, pero a estas alturas no; en el libro de egresos y de ingresos no había nada, está en blanco; querían que nosotras nos pusiéramos a hacer el libro pero nosotros no tenemos la certeza de gastos”.

Con este panorama de mal uso de cooperación voluntaria acudirán a las instancias correspondientes para exponer su queja y exigir la destitución de la actual directora por mal uso de recursos.

En este plantel escolar estudian 123 niños para cuya inscripción e inicio de año se les pide una cooperación voluntaria de 350 pesos, más otros 700 pesos que pagan en dos exhibiciones a lo largo del año escolar.

A pesar de que han expuesto esta problemática a las autoridades la señora asegura que no han tenido respuesta positiva, por lo que procedieron a presionar y demandar la salida de la directora por el tema económico.