Pide CUL ‘pagar’ con servicio social daños a UMSNH; consejeros rechazan

MORELIA, Mich., 5 de abril de 2017.- Representantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL) piden a las autoridades nicolaitas que la sanción por las afectaciones a las instalaciones universitarias sean mediante servicio social.

Lo anterior, después de que se les cobraran los daños a la Casa de Hidalgo a través de los pagos a subsidios que reciben, mismos que se comenzarán a ver reducidos la próxima quincena.

De los jóvenes presentes, un joven que se identificó como Magdiel refirió que a través del servicio social consideran que se pueden reparar los destrozos en facultades con el argumento de que los moradores requieren el dinero para la manutención y alimentación de los estudiantes.

Uno de los consejeros universitarios rechazó la petición de los jóvenes, ya que consideran que deben asumir las consecuencias de sus actos, pues “es fácil dañar pero no acatar las sanciones establecidas”.

Otro de los presentes manifestó que no es suficiente, pues no solo fueron daños a infraestructura universitaria ni robo de objetos de valor, sino que hubo efectos irreversibles para el ámbito de investigación con robo de elementos indispensables para la ciencia.

A esto se le suma el hecho de que el tiempo que procesos científicos requieren de vigilancia no se desarrolló de manera constante y eso también implicó pérdidas en investigaciones.

Tras esto, el Rector reiteró que se analizarán los puntos expuestos por los moradores nicolaitas que se centran en no reducir el subsidio entregado, no recurrir a las expulsiones y transparentar el recurso que se descuenta a los estudiantes de Casas de albergue.

Los consejeros refirieron que el debate será amplio, pues no entienden por qué los jóvenes no pensaron en esto antes de efectuar la toma, pues cuestionaron cómo durante 66 días sí pudieron afrontar los gastos de manutención y ahora que están en la Casa del Estudiante y enfrentan el recorte de subsidio dicen que no les alcanza, lo cual consideran ilógico.