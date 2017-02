Padres harán guardias por un lugar en primaria de Villas del Pedregal

MORELIA, Mich., 1 de febrero de 2017.- El conflicto en la escuela Primaria Centenario de la Revolución, en Villas del Pedregal, persiste, pues los padres de familia señalaron que seguirán afuera del plantel para lograr un espacio para sus hijos.

En entrevista, varias madres de familia se dijeron molestas e indignadas por el trato que han recibido de parte de la encargada del turno vespertino del plantel y que no ha accedido a atenderlos pese al constante llamado de los afectados.

Ellas aseguran que en estas guardias ya se encuentran más de 85 personas, mismas que se han mantenido afuera del plantel hasta que la profesora Aracely Méndez Mendoza resuelva este asunto.

“Somos ahorita un total de 85 ahorita y se les dio un total de 15 fichas a personas que eran los últimos de la fila y no se nos hace justo esto; la directora no nos ha dicho ni siquiera cuántos lugares hay en la escuela”.

Aseguran que la directora no quiso dar ficha a los que ya llevaban tiempo apartando el espacio con el argumento de que se encontraban en la fila correspondiente al turno matutino y por ello no les daría el espacio en el vespertino.

“Vamos a estar hasta que la directora salga, nos dé la cara y nos dé una solución, que nos diga si va a respetar la lista que nosotros tenemos, y si no pues nos va a tener que dar lugar a todos porque no se nos hace justo; estamos pensando en que si no nos resuelven no se va a dejar pasar a los que les dio ficha, así de fácil.

“Si ella se va a montar en su macho de no inscribir, pues que no inscriba, si no inscriben ellos tampoco inscribo yo y si mi hija se va a quedar sin escuela, pues también los d ellos porque a mí no se me hace justo, todos estábamos en una guardia y todos debemos tener lugar, no es justo que ellos tengan su lugar y nosotros que vinimos a hacer un sacrificio nos quedemos fuera”.

Ante este tema, hubo profesores que se molestaron por la información proporcionada por los padres y difundida masivamente, pues refieren que se trata de mala intención sin fundamento, pero no accedieron a ampliar su versión al respecto.