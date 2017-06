Llaman a denunciar actos que desvíen transparencia en ingreso a UMSNH

MORELIA, Mich., 14 de junio de 2017.- Tras ratificar que el proceso de ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es absolutamente transparente e imparcial para que sea únicamente el desempeño académico de los aspirantes el elemento para tener un espacio en las carreras que se ofrecen, el rector Medardo Serna González llamó a que sea denunciado cualquier intento o acción que desvíe esos principios y se pueda proceder en consecuencia.

De acuerdo a un comunicado de prensa, al dar la bienvenida a los mil 691 jóvenes que este día acudieron a presentar su examen de ingreso a las carreras de las áreas Económico-Administrativas de la Casa de Hidalgo, el rector nicolaita aseveró que se giraron instrucciones precisas a todos los funcionarios de la administración central universitaria para que se abstengan de intervenir para beneficiar a algún aspirante y quien lo haga -destacó- será destituido e incluso podría ser denunciado penalmente.

“Será su capacidad académica y el cumplimiento a los requisitos establecidos en la Convocatoria de Ingreso, la única norma que regulará el acceso a las carreras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; no hay ‘palancas’, no hay recomendados, no hay intervenciones para ayudar a alguien”, dijo enfático a los aspirantes Medardo Serna.

Durante el acto de bienvenida a los participantes en el examen de ingreso a las carreras del área de Economía, Contaduría y Administración, el rector indicó que se ha preparado un proceso de ingreso en el que la transparencia y la honestidad son los principios básicos para garantizar que los más capacitados académicamente sean quienes obtengan el ingreso a las 43 carreras que oferta la UMSNH en el nivel licenciatura, así como al Bachillerato o al Nivel Técnico.

“Como generación del cambio, los jóvenes exigen transparencia y fin a la impunidad, por lo que en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo respondemos a ese sentir y garantizamos que nuestro proceso de ingreso está blindado en contra de cualquier tipo de deshonestidad que afecte a algunos para beneficiar a otros”, expresó el rector.

Convocó a las personas que tengan conocimiento y pruebas de que alguien actúe indebidamente para desviar la transparencia del proceso. Quien conozca de algún caso de esa naturaleza deberá denunciarlo y aportar las pruebas correspondientes porque tampoco debe mediar el rumor como sustento de que hay irregularidades, mencionó Serna González.

La jornada en el proceso de admisión de este miércoles 14, congreso a los directores de las facultades de Contaduría y Ciencias Administrativas, Virginia Hernández Silva, y al de Economía, Rodrigo Gómez Monge; lo mismo que a integrantes de la Comisión de Ingreso del Consejo Universitario, encabezados por Gabino Estevez Delgado y Jaime Martínez Vallejo; así como al director de Control Escolar, José Apolinar Cortés.

El notario público Salvador Hernández Mora dio fe de la transparencia del proceso, desde el manejo de las pruebas, hasta su concentración para su posterior captura.

En esta jornada realizaron también examen los aspirantes a ingresar a las carreras Económicas-Administrativas que se ofertan en las unidades profesionales de Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas y Huetamo, lo mismo que en los nodos de Educación a Distancia.