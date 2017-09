Irrenunciable, respeto a Contrato Colectivo UMSNH-SUEUM: Rector

MORELIA, Mich., 4 de septiembre de 2017.- Para las autoridades de la Universidad Michoacana es irrenunciable el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) signado con el Sindicato de Empleados, por lo que se hará todo lo que esté al alcance de la Casa de Hidalgo para cumplir con sus compromisos.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el rector de la Máxima Casa de Estudios de Michoacán, Medardo Serna González, afirmó lo anterior en el marco de la instalación de las mesas de diálogo y negociación con el SUEUM, en la búsqueda de los acuerdos relacionados con el emplazamiento a huelga por parte de los trabajadores administrativos.

Durante la mesa de trabajo y ante la insistencia de los representantes sindicales, el rector nicolaita dejó en claro que en las pasadas quincenas no hubo descuentos a trabajador alguno, sino que se procedió a no pagar a quien no laboró como resultado de una toma ilegal de instalaciones y paro de actividades.

Acompañado por su equipo de trabajo encabezado por la abogada general, Ana Teresa Malacara Salgado; el tesorero Adolfo Ramos Álvarez; así como el secretario general, Salvador García Espinosa, el rector de la UMSNH reiteró que el pago de prestaciones se hace con base al padrón entregado por el propio Sindicato de Empleados primero ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y posteriormente a la Rectoría, pero en ambos documentos hay inconsistencias que es necesario aclarar jurídicamente.

No ha habido mala voluntad de la autoridad, aclaró Serna González, sino que se actúa con base documentación oficial e incluso con la voluntad de aclarar lo que deba hacerse.

Las despensas se han entregado a quienes se han presentado voluntariamente a recogerlas por lo que en los casos de aquellos que no han hecho lo conducente, no puede afirmarse que haya violación al CCT por parte de la autoridad.

La Rectoría espera la propuesta formal del SUEUM para subsanar los errores que se tengan en cuanto a la lista de productos sobre marcas y gramaje, siempre con el ánimo de la autoridad de avanzar en la solución de los diferentes asuntos., por lo que se acordó una mesa de trabajo al respecto.

Con relación a los pagos, se reitera la disposición de la autoridad de conciliar y llegar a los acuerdos necesarios en torno a 26 casos que desde el punto de vista no proceden.

Acompañaron al rector el secretario Administrativo, José Apolinar Cortés; y los titulares de la Contraloría, Nóminas, Relaciones Laborales y Personal, Javier Alcántar Hernández, Marco Antonio Rivera Barrera, Ulises Huerta Silva y Pedro Caballero Díaz, respectivamente.

La mesa de trabajo inició en las instalaciones del Centro de Información, Arte y Cultura, prevaleciendo en todo momento el respeto entre las partes.

Sin embargo, pese a la instalación de la mesa de diálogo, el SUEUM procedió a la toma de vialidades, afectando a la ciudadanía, por lo que se optó por dar por concluida la mesa de trabajo, quedando las propuestas realizadas por la autoridad universitaria.

o-o-o-0-o-o-o