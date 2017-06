Intercambian ideologías culturales en campamento Workcamp 2017 del ITM

MORELIA, Mich., 28 de junio de 2017.- Como parte de las actividades del Workcamp 2017 Going as an Entrepreneur Camp, organizado por el Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), este miércoles se desarrolló una serie de dinámicas de recreación, convivencia y aprendizaje.

Dichas actividades se dieron en la Escuela Telesecundaria J. Jesús Escalera Romero, de la comunidad de Santiago Undameo, en Morelia.

Las acciones las desarrollaron estudiantes del plantel y 12 voluntarios de distintos países del mundo, que forman parte del esquema que inició hace algunas semanas.

Los visitantes dialogaron con los estudiantes, expresaron parte de su cultura y cómo consideran a México mediante temáticas como Proyecto de Vida, Valores, Cultura Emprendedora, Planes de Negocio, Cultura Ecológica, Carta a la Tierra para Adolescentes, entre otros.

El voluntariado se ha transformado de una actividad con fines de comunicación social y organización de las personas, a tener un fin específico y convertirse en una herramienta educativa.

Lo anterior lo destacó Obeth Hernández Díaz, jefe de Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación del ITM, quien manifestó que con estas jornadas se adquiere una visión internacional, fomentando el trabajo en equipo con una visión multicultural.

Además, se da un beneficio social e intercultural a los alumnos de la telesecundaria. También, manifestó que en estos jóvenes se forma un pensamiento más crítico y actúan más, lo anterior con un fin productivo, y como parte de una educación integral.

Este año son trece extranjeros los que participan, tres de Dinamarca, tres de Italia, cuatro de Francia, dos de Bélgica y un canadiense, mismos que refieren que ha cambiado su percepción sobre la cultura mexicana y de Michoacán en particular.