Gobierno solo se compromete a pagar y no cumple, acusan docentes en SFA

MORELIA, Mich., 27 de enero de 2017.- “La autoridad siempre se compromete pero no cumple”, aseveró el profesor Jorge Magaña Ochoa, que participa en el bloqueo de la avenida Ventura Puente, frente a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).

En esta nueva protesta de parte de profesores que demandan el pago de varios bonos y prestaciones que desde hace meses no reciben, los afectados indicaron que hubo un acuerdo tras la protesta de hace algunos días y no se cumplió, por lo cual decidieron salir a protestar nuevamente.

“Sigue lo mismo, desgraciadamente las autoridades dicen y prometen que nos van a pagar y hasta la fecha no hay nada; somos 30 mil 124 estatales que se nos deben bonos de 2015 y a algunos de 2016 y es preocupante porque ya viene la otra quincena y se dice que no viene otro bono”.

El maestro afirmó que son 12 bonos de 2015 y seis de 2016, que se refieren a acuerdos posteriores que engloba alrededor de 30 mil pesos por cada trabajador.

La molestia es porque les informan que hay negociaciones y estas nunca llegan a nada y solo les responden que esperen porque no hay recurso.

“Su planteamiento es que no hay dinero y nosotros no queremos esperar porque ya pasó mucho tiempo; tenemos desde el año pasado esperando los pagos y no han llegado y es preocupante porque se les paga a otras personas y a nosotros no”.

Aseguran que el gobierno del estado es el responsable de los atrasos, pues los docentes dicen tener conocimiento de que la Federación sí entregó el recurso pero en Michoacán es donde ya no se distribuyó.

“Desgraciadamente esto lo están haciendo no sé con qué finalidad, algo hay detrás porque el dinero lo mandan para pagar puntualmente y no nos lo dan”, acusó el docente.