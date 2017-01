Exigen docentes pagos atrasados; monto rebasaría los 4 mdp

MORELIA, Mich., 17 de enero de 2017.- Un grupo de 45 profesores michoacanos acusan a la autoridad de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) de ser omisa en la atención a una demanda que han hecho desde hace un año.

Y es que el tema central es que se les adeudan salarios desde hace varios meses, pese a estar dentro de la categoría de idóneos, y aseguran que sin motivo aparente no se les ha saldado su pago correspondiente.

Los maestros que imparten las materias de inglés son 21, en preescolar y primaria, y hay 24 más que imparten taller de lectura y redacción, y afirman que se han capacitado constantemente y no consideran legal que se les dé este trato relegándolos con los pagos que ellos devengan y que pese a ello no han cobrado.

“Somos idóneos especializados en materia de inglés; tenemos nombramientos que nos dieron y el último se vence hasta julio de este año y ya hicimos el examen de permanencia como para quedarnos otros cuatro años.

“Nos han enviado a capacitaciones virtuales que han sido muy pesadas, pero las hemos cumplido y hemos estado trabajando en nuestros centros de trabajo y nuestro problema es que no nos han pagado absolutamente nada y tenemos ya un año sin cobrar”, afirmó una de las afectadas identificada como Tamara Ramírez, en entrevista telefónica para Quadratín.

Es por esta situación que hacen un llamado a la autoridad estatal para que dé seguimiento correcto a esta demanda y se les dé certeza a los pendientes, pues desde que se presentaron las quejas los representantes solo les indican que esto corresponde a la Federación y es en este nivel en el que supuestamente no les han resuelto.

“Nos dicen que esto es de la Federación, que se rechazó, luego que hay datos mal y no avanzan; hablamos en la Subsecretaría Básica, con Cómputo Administrativo, con varias dependencias y nunca nos saben dar respuesta.

“La situación es que el recurso no es del estado, el estado no tiene cómo decir que no hay recurso, entonces nosotros tememos lo peor porque sabemos cómo ha sufrido la Secretaría de Educación por todo el tema de las plazas duplicadas y como somos nuevos nadie nos respalda”.

Adeudos elevados

Por este concepto que no se les han saldado, cada uno de los profesores no ha percibido cerca de 100 mil pesos por concepto de salarios equivalentes a un año, por lo que consideran urgente que el gobierno estatal resuelva la situación.

Con el número de profesores en esta situación y tomando en cuenta el recurso estimado, es que el monto aproximado que se les debe es de hasta 4.5 millones de pesos, en monto global.

Por ello es que urgen que se les dé certeza por lo menos de que el recurso adeudado lo recibirán, aunque a ello habrá que sumársele el monto por prestaciones que les corresponden por el tiempo trabajado.