Estamos lejos de cantar victoria totalmente en evaluación docente: Nuño

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de julio de 2017.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) aún tiene tareas pendientes con los maestros. En relación a las evaluaciones docentes que se han realizado este fin de semana faltaron al menos 2 mil profesores que estaban programados para hacer la prueba.

Aurelio Nuño, titular de la SEP, explicó la mañana de este lunes en entrevista con Ciro Gómez Leyva que aún hay asignaturas pendientes y que aún no pueden cantar victoria en relación a las pruebas de la Evaluación del Desempeño en Educación Básica y Media Superior.

“El avance lo estamos viendo, no es porque lo digamos se está mostrando, se está viendo pero decir que ya no hay resistencia, que ya no hay conflictos pues eso tampoco, todavía no hemos llegado a ese tema, han bajado mucho la resistencia, los conflictos”, dijo el secretario.

