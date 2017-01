Define SEE políticas de austeridad

MORELIA, Mich., 23 de enero de 2017.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) actualmente define las políticas de ahorro al interior de la dependencia michoacana.

Esto como parte del esquema de austeridad que anunció en días pasados el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, para reducir gastos ante el complejo panorama financiero.

“Principalmente tenemos que hacer un ajuste y contención definitiva al capítulo mil que es contratación de servicios personales, no va a haber contratación de personal nuevo y vamos a depurar nuestras nóminas.

“Vamos a congelar plazas a efecto de ir equilibrando los pagos federales y estatales porque es una preocupación del gobernador y de todos que no haya un pago distinguido oara evitar la distracción de recursos”.

El titular de la Secretaría, Alberto Frutis Solís, mencionó que a pesar de ello, no tienen un monto estimado de recurso que podrían ahorrar con estas estrategias.

“En este momento no lo tengo estimado, estamos en el proceso, apenas hace unos días que se dictó ese decreto; ya instruí a las áreas financieras para que no haya contrataciones, pero habrá personal solo con relación formal con nosotros; no quiero inventar cifras”.