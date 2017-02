Debaten conflicto en primaria de Villas del Pedregal; exigen solución

MORELIA, Mich., 31 de enero de 2017.- Luego de denunciar discriminación y presunta venta de espacios en la primaria Centenario de la Revolución, en la colonia Villas del Pedregal, en Morelia, los padres de familia encabezan una reunión emergente.

Afuera del plantel, a pesar de ser ya noche, el grupo de padres indicó que harán lo posible por lograr que sus pequeños obtengan un espacio en el plantel, no importando tener que sufrir las inclemencias del clima.

En esta reunión indicaron que buscarán todos los recursos necesarios para que sus menores no sean discriminados de esta manera, pues esto ocurre cada año y ellos ya no están dispuestos a seguir tolerando esto por parte de la directora Araceli Méndez Mendoza.

Los afectados señalan que la directora les ha indicado que se les daría prioridad para ingresar a los infantes que tienen hermanos en el plantel, y después si quedaba algún espacio libre se les daría a los que no tienen familiares.

Esta situación ha molestado a los padres de familia, quienes manifestaron que han buscado exponer su problemática para que la directora los atienda, pero no han tenido éxito.

“La maestra nos ignora, yo la he querido ver y me ignora, el otro día la vi y la señora no se paró, se está negando a platicar con nosotros porque ella está poniendo el desorden porque ella dijo ustedes organícense y nos organizamos y nos dijo que nos iba a dar los lugares y ella hizo la desorganización”, indicó una madre de familia presente en la reunión.

“Tal vez es lo que quieren, desorganizarnos porque la verdad yo he sabido de personas que han pagado dinero, hasta mil pesos para que los inscribieran, y entonces si nosotros nos quedamos afuera y todo mundo se queda fuera, ellos van a ganar más dinero”, acusó otra de las madres en la reunión.

En este encuentro se pretende definir si toman alguna otra acción para que la autoridad intervenga y solucione este conflicto.