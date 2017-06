Corrupción e impunidad, temas en Festival de Cortometrajes de la Uvaq

MORELIA, Mich., 08 de junio de 2017 – Con 23 trabajos,13 de Michoacán, divididos en cuatro categorías, se anunció el Festival de Cortometrajes de la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) en su décima edición, donde se abordan,en su mayoría, temas de corrupción, inseguridad e impunidad. Contará con una categoría especial en coadyuvancia con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP).

Rogelio Díaz Ortiz, asesor del secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, dijo tener confianza en que los trabajos audiovisuales permitirán alimentarse en la SSP de la forma de manifestar la realidad que se vive de los valores y de principios. Dijo que les da la sensación del acompañamiento a la juventud y la universidad para sanear el tejido social.

Por su parte, Francisco Javier Perez Rodríguez, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, explicó que este año cumplen su décima emisión, y desde hace tres años se abrió a otras universidades para poder foguear a los alumnos y medir capacidades ante otras instituciones.

Indicó que se inscribieron poco más de 45 Cortometrajes, de los cuales hubo una selección para participar en cuatro categorías: documental, ficción, videoretratos y cortometrajes sobre valores y prevención del delito. Dijo que la premiación será el viernes 16 de junio en la sala 7 de Cinépolis Escala, dónde esperan la presencia del secretario.

Por su parte, Francisco Vázquez Ramírez, coordinador del festival, dijo que se eligieron 23 trabajos, siete de ficción, seis de documentales, siete videoretratos, y en la nueva categoría con la SSP compiten cinco trabajos.

Expuso que los cortometrajes se exhibirán en la Cerrada de San Agustín, en Tata Mezcalería y en Plaza Cinépolis Escala Morelia con entrada libre. Manifestó que los trabajos que han competido han salido a festivales en otros lados.

El coordinador indicó que desde hace tres años el festival se amplió al incluir a otras instituciones, para que los alumnos pudieran sentir la presión de competir con otras universidades.

Informó que las decisiones serán tomadas por tres jurados: Marcelo Sánchez, escritor y director argentino radicado en Morelia; Cecilia Pita, investigadora especializada en cine; y María López, coordinadora de la Sección de Cortometraje de Festival Internacional de Cine Latino de Chicago.

Rafael Cortés Solórzano, director del cortometraje el Destino de los olvidados, dijo que su trabajo versa sobre el proceso que tienen los cuerpos que nadie reclama, su perdida de identidad y pertenencia. Expuso que el cortometraje aborda dos historias, una de una familia que tiene un familiar desaparecido, y la segunda, el proceso desde que llegan los peritos a un accidente, la llegada del cadáver y al Servicio Médico Forense, la autopsia y la llegada de un cuerpo a la fosa común.

A su vez, Miriam Martínez, directora del documental La Nueva Frontera, expuso que participaron en el proyecto fílmico cinco mujeres y dos hombres. Señaló que el cortometraje relata la vida de jornaleros agricolas migrantes en Tareran, sus carencias, sus deseos, su trabajo cotidiano. Indicó que para este trabajo no sólo buscaron a los jornaleros, sino hablaron con productores, intermediarios, que son una especie de coyotes, “no tenemos que ir a Estados Unidos para ver eso, pasa aquí”, sentenció.

Antonio Silva, director del cortometraje Pan y Circo, señaló que en él trabajaron siete personas con la intención de retratar la vida fuera de la carpa, vivir en experiencia real de una vida nómada. Explicó que el trabajo audiovisual de realizó en un circo pequeño integrado por familiares, “un círculo cerrado difícil de entrar”. Dijo que Pan y Circo es un documental con causa, ya que retrata la realidad de estos circos, que se están terminando, cada vez van menos personas a sus funciones.

Por su parte, Alexia Pérez, directora del documental Diógenes, dijo que su trabajo versa sobre acumuladores compulsivos, es la historia de tres personas que recolectan y llenan vacíos emocionales, dijo y agregó: “todos en alguna medida somos acumuladores”. Explicó que el cortometraje muestra cómo estas personas tienen cosas y no se pueden deshacer de ellas, no como vemos en programas de los Estados Unidos, donde hay finales felices, acá viven en situaciones muy diferentes, no tienen ni servicios, indicó.

Cabe mencionar que los 23 trabajos en competencia, solo 13 son de Michoacán. Además se entregará una Bolsa de 40 mil pesos, con apoyo de la SSP, que aportó 50 mil pesos, mientras la Fundación Génesis ayudó con 15 mil pesos.