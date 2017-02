Acusan discriminación y venta de lugares en primaria de Morelia

MORELIA, Mich., 31 de enero de 2017.- Padres de familia de la Escuela Primaria Centenario de la Revolución, en la colonia Villas del Pedregal, de la capital michoacana, acusan a la directora del plantel de interferir en el proceso de preinscripción de manera negativa.

Esto, debido a que refieren que desde hace días hay un grupo de padres de familia que acude al sitio para apartar un lugar para sus hijos para ingresar a este plantel, sin embargo, la directora se había opuesto a que sus menores ingresaran.

Lo anterior, luego de que señalara que se les daría prioridad para ingresar a los infantes que tienen hermanos en el plantel, y después si quedaba algún espacio libre se les daría a los que no tienen familiares.

Esta situación ha molestado a los padres de familia, quienes manifestaron que la directora ha sido déspota, pues les ha dicho que si ella quería abría espacios para otros niños, de lo contrario, solo ingresarían los que ella determinara.

Una madre de familia identificada como Angélica Suhey, mencionó a Quadratín que ante las presiones la directora accedió a reconocer a los padres que incluso habían iniciado guardias en el plantel para presionarla a que brindara un espacio en el plantel.

A pesar de ello, señalaron que este martes se dio a conocer que la acusada no respetaría ni las listas ni los grupos de padres de familia que habían iniciado guardia, por lo que los padres se molestaron y expresaron su sentir de que las autoridades intervengan.

Acusan venta de espacios

Sumado a la actitud de despotismo que señalan en la directora del plantel Centenario de la Revolución, los padres de familia indicaron que los afectados han referido que al no acceder de manera voluntaria, esta les ha pedido dinero a cambio.

“A algunos padres nos han dicho que la directora recibe mil pesos por los papeles que les entregan los papás y eso nos molesta porque ese no fue el acuerdo, ella ya había accedido a aceptar en preinscripción a los niños que no tuvieran hermanos y ahora sale con que no y hasta les pide dinero”, acusó la señora Angélica Suhey.

Los padres se dicen molestos porque están en desacuerdo de que se les niegue el acceso a la escuela a niños solo porque no tienen hermanos ya de tiempo, y lamentan que esta situación sea repetitiva cada año.

Es por ello que se organizaron y a las 21 horas de este martes se reunirán padres de menores en este problema de negativa de espacios para definir si toman alguna otra acción para que la autoridad intervenga y solucione este conflicto.