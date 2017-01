Registra balanza comercial déficit de 13 mil 135 mdp en 2016

MORELIA, Mich., 26 de enero de 2017.- La información oportuna de comercio exterior de diciembre de 2016 indica un superávit comercial de 28 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 715 millones de dólares registrado en el último mes de 2015. Durante 2016, la balanza comercial presentó un déficit de 13 mil 135 millones de dólares, el cual se compara con el de 14 mil 609 millones de dólares reportado en 2015. Esta evolución fue resultado neto de una reducción en el déficit de la balanza de productos no petroleros, que pasó de 4 mil 495 millones de dólares en 2015 a 312 millones de dólares en 2016, y de un aumento en el déficit de la balanza de productos petroleros, que pasó de 10 mil 115 millones de dólares en 2015 a 12 mil 823 millones de dólares en 2016, según datos proporcionados por el Inegi.

Exportaciones

El valor de las exportaciones de mercancías fue de 33 mil 232 millones de dólares, cifra que se integró por 31 mil 413 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por mil 819 millones de dólares de petroleras. En el último mes de 2016, las exportaciones totales mostraron un crecimiento anual de 6.6 por ciento, el cual fue resultado de alzas de 4.9 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 49.9 por ciento en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 3.5 por ciento a tasa anual, y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 11.6 por ciento.

Con series ajustadas por estacionalidad, en diciembre de 2016 las exportaciones totales de mercancías reportaron una variación mensual de 4.13 por ciento, la cual fue resultado de aumentos de 3.25 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 20.58 por ciento en las petroleras.

Importaciones

En diciembre de 2016, el valor de las importaciones de mercancías sumó 33 mil 204 millones de dólares, monto que implicó un avance anual de 4.1 por ciento. Dicha cifra se originó de alzas de 1.9 por ciento en las importaciones no petroleras y de 28.9 por ciento en las petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se registró un incremento anual de 6.8 por ciento en las importaciones de bienes de uso intermedio, mientras que se presentaron descensos de 5.2 por ciento en las importaciones de bienes de consumo y de 0.8 por ciento en las de bienes de capital.

Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron un ascenso mensual de 7.24 por ciento con datos desestacionalizados, el cual se originó de alzas de 6.51 por ciento en las importaciones no petroleras y de 14.82 por ciento en las petroleras. Por tipo de bien, se reportaron crecimientos mensuales de 8.17 por ciento en las importaciones de bienes de consumo, de 7.52 por ciento en las de bienes de uso intermedio y de 3.88 por ciento en las de bienes de capital.