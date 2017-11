Maíz genéticamente modificado aumentaría productividad a 22%: Imco

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de noviembre de 2017.- El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), presenta las conclusiones de su estudio sobre las ventajas de sembrar maíz genéticamente modificado en nuestro país (disponible en la siguiente liga: http://imco.org.mx/temas/mejor-maiz-habra-mejor-pais/ ). El organismo dirigido por Manuel Molano señala que utilizar biotecnología es la mejor alternativa para elevar la productividad del maíz en México, entre 16% y 22%, beneficiando a pequeños y grandes productores.

De acuerdo con un comunicado, el grupo de investigadores destaca que México tiene que mejorar su productividad de maíz. Actualmente se producen 2.4 toneladas de maíz amarillo por hectárea (ha) cosechada, mientras que en Estados Unidos esa cifra es de 8 toneladas por ha, de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). México podría lograr con la biotecnología un incremento de entre 16% y 22% en el rendimiento por hectárea de maíz blanco.

Otras conclusiones que destaca el estudio son, si introducimos maíz genéticamente modificado en al menos la mitad de la superficie habilitada para cultivar maíz (casi 7 millones de hectáreas), alcanzaríamos un crecimiento del PIB en el sector agropecuario de hasta 8% en maíz y hasta 2% adicional en cadenas consumidoras como ganadería y cárnicos. Una reducción de hasta 12% en los precios del maíz, lo cual a su vez disminuye los precios para los consumidores finales beneficiando a las familias de menores ingresos.

También habría menor dependencia de la importación de maíz y otros granos, mejor aprovechamiento de la tierra derivado de destinar menos superficie a la producción de maíz. Podría lograrse una contracción de la superficie agrícola, de hasta 50% en maíz, y cercana al 10% en otros cultivos. Incremento del ingreso disponible cercano al 1.2% para los más pobres en zonas rurales agropecuarias.

En otros países, un alto porcentaje del área cultivable está habilitada para cultivos con biotecnología, mientras que en México esa proporción es solo del 0.9%. En Uruguay se usa biotecnología en 91% de su superficie cultivable, en Paraguay en 88%, en Argentina en 62%, en Brasil 58%, en Estados Unidos 47% y en Canadá 25%. Sin embargo, aunque en México no se cultiva maíz genéticamente modificado, sí se consume. El maíz que importamos de Estados Unidos es genéticamente modificado y corresponde al 30% del consumo nacional.

El Imco explica que el uso de biotecnología en maíz ha sido una idea importante para mejorar la productividad del campo durante décadas. Sin embargo, esa idea no ha florecido, al no haberse inclinado la balanza a favor de quienes proponen el uso de estas tecnologías. Debido a los efectos del cambio climático, no podremos alimentar a México- ni a la humanidad- utilizando tecnologías que no sean racionales en el uso de los recursos, ya que no habrá suficiente tierra, agua, trabajo, capital e insumos para sostener una agricultura ineficiente.