Steve Aoki, entre los mejores DJ’s del mundo

MORELIA, Mich., 8 de noviembre del 2017.- Steve Aoki es reconocido mundialmente como el séptimo lugar en la lista de “Los 10 mejores DJ del mundo”, según la encuesta anual de la revista DJ Magazine.

Señala un comunicado que es fundador de su propio sello discográfico: Dim Mak Records, y con el que ha trabajado con colegas de la música electrónica como The Bloody Beetroots, The Chainsmokers, Bloc Party, Deorro, Keys N Krates, entre otros.

El también productor ha hecho hecho remixes de canciones como “Welcome to the Black Parade” de My Chemical Romance; “La prisión” de Maná; “Dacin’ Machine” de Michael Jackson; “Government Hooker” de Lady Gaga; “Dangerous” de David Guetta y otras, que podrían formar parte de su repertorio en su visita a la capital michoacana.

El éxito del estadounidense ha sido tal, que ya recibió un billboard a “Mejor álbum de mezclas del año” en el 2008 y la nominación a “Mejor álbum de música dance/electrónica del año” en 2013.

El famoso y carismático DJ se presentará por primera vez en Morelia el próximo viernes 17 de noviembre en el Estadio de Béisbol “Francisco Villa”, en lo que será una fiesta de música electrónica de más de siete horas a partir de las 19:00 horas.

Aoki estará acompañado por los DJ’s Jorge Nava, Lemarroy, Noxxville, Gustavo MX, Rickber Serrano y JC Bastet.

Los boletos siguen a la venta en www.ticketmex.com.mx , Mulier Terraza Bar y Foto Romo.

Los precios para disfrutar de su show son:

* Zona Diamante: 2500 pesos

* Zona VIP (Cancha de pie): 790 pesos

* Zona General: 590 pesos

(Los antes mencionados no incluyen cargo por servicio)