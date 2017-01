Solicitan bailarines ganadores de campeonato mundial apoyo económico

MORELIA, Mich., 13 de enero de 2017.- Tras lograr el campeonato mundial en la categoría de Kizomba Couple Pro, en el World Latin Dance 2016, realizado a finales del 2016 en Miami Florida, Estados Unidos, los bailarines Alberto Fernández y Lupita Rodríguez podrían no ir este año a participar por falta de recursos, ya que si no reciben apoyo, difícilmente podrán viajar para competir.

En entrevista para Quadratín, Alberto Fernández manifestó que están en cercanía con la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), por lo cual recibieron un apoyo, sin especificar de qué tipo, para acudir al concurso, aunque éste no fue suficiente.

Expuso que esa cercanía con la Secum se ha dado sobre todo por parte de su compañera Lupita, quien es directora de la compañía dancística Trabucos Rumberos, y con miras de poder competir han pedido apoyo de cualquier tipo; “siempre tratamos de que nos ayuden con algo, con chamarras, con el autobús”, indicó.

“No decimos que no hemos recibido apoyo, sí lo hemos recibido”, señaló Alberto Fernández, sin embargo, dijo que les gustaría que les hubieran apoyado un poco más, ya que tuvieron que poner de su bolsillo más de 20 mil pesos cada uno.

Dejó en claro que no solo se refería a instancias gubernamentales, sino a otro tipo de instituciones, quienes puedan brindar un apoyo.

El campeón mundial explicó que finalmente ellos representan a México, y externó que si ellos hubieran sido futbolistas o de alguna otra disciplina popular seguro hubieran recibido otro tipo de apoyos.

Pidió también respeto para el trabajo que desarrollan, porque al ir a pedir apoyos a empresas e instituciones, encontraron algunas personas que incluso se burlaron argumentando que cualquiera podría bailar, sin entender el trabajo profesional que hay detrás de lo que desarrollan.

El bailarín dijo esperar que para este 2017 reciban mayor apoyo porque ya han demostrado de lo que son capaces al haberse traído un campeonato mundial, ya que es un título difícil de conseguir; “pedimos que al menos nos apoyen con el viaje de avión, porque hemos tenido que endeudarnos y es difícil”, reconoció.

Aseguró que piensan continuar, sin embargo, expresó que sin apoyo, él no viajará; “en este año no me animaría a ir porque es mucho gasto, es muchísimo el dinero que se necesita”.