Se estrena en Morelia Maquinaria Panamericana; un filme para reflexionar

MORELIA, Mich., 8 de junio de 2017.- La distribuidora ND Mantarraya presentará este viernes 9 de junio en salas comerciales de distintas ciudades, incluida Morelia, la película Maquinaria Panamericana, del director Joaquín del Paso, quien en entrevista para Quadratín dijo que la intención no es aleccionar a nadie con su película, sino simplemente retratar un universo.

“La película tiene una mezcla de actores profesionales y no profesionales que trabajaban en esa empresa”, señaló el director en referencia al reparto de la película, en el cual algunos de los personajes realmente trabajaron en una empresa que el mismo director encontró a su llegada, cerca del aeropuerto de la Ciudad de México.

“Esta empresa que yo encontré enfrente del aeropuerto, que estaban a punto de demolerla para construir un centro comercial, es el inicio de la película”, indicó Joaquín del Paso quien expuso que cuando encontró el lugar se enteró de esta historia y platicando con los trabajadores, vio que estaban llenos de incertidumbre, no sabían qué iba a pasar con sus empleos, no sabían si iban a mudar la oficina, si iban a conservar el trabajo o no, “y ese fue el detonante para esta película”, aseveró.

El director señaló que aunque su película retrata un universo muy particular y pequeño, sí hace una analogía y es el reflejo de muchas empresas mexicanas que han ido desapareciendo por la crisis o por la globalización, además de que la película habla también sobre el trabajador, sobre sus expectativas, sus miedos, sus sueños y su manera de relacionarse.

“La película cuenta la historia de estos trabajadores, que un viernes por la mañana descubren al jefe de la compañía muerto y se enteran que está en quiebra y que todos se tienen que ir a la calle, y deciden encerrarse dentro de la empresa para conservar su trabajo, para conservar lo que queda”, detalló el cineasta.

Dijo que esta historia en un lugar encerrado, habla también sobre un sistema mucho más grande que es México, “hay muchas lecturas, podemos hablar del miedo al cambio, de las relaciones entre hombres y mujeres en el espacio de trabajo, de muchas cosas se puede hablar en esta película” aseveró.

El director manifestó que el cine es una gran herramienta, es el arte una más poderoso para comunicar y para crear reflexión, un pensamiento y una discusión, “no es una película discursiva, no quiero aleccionar a nadie, simplemente retrato ese universo a mi manera, con ese tono de comedia negra, de sátira, pero lo que intento hacer es abrir preguntas, no responderlas, y dejar que el espectador pueda elegir qué es lo que opina sobre el tema”, refirió.

Dijo que esto le parece un gran acierto porque el verdadero cine no te da sermones sino te invita a reflexionar.

Juaquín del Paso explicó que la película está basada en parte, de una experiencia familiar, ya que en su caso existió una empresa llamada Maquinaria Panamericana, la cual desapareció tras la crisis de 1995 dejando un hueco en la vida familiar, “así se quedó como un recuerdo y cuando encontré esta locación, que se me hacía muy parecida y que parecía estar congelada en el tiempo, decidí revivir esa empresa”.

La película se estrenará en Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Morelia, Veracruz, Oaxaca, Tehuacán, Tuxtla Gutiérrez y Querétaro, y en un par de semanas irán expandiendo el circuito, porque es rotatorio, es decir una película sale en un lugar y se pone en otro más, “la verdad es que el público va a determinar cuánto tiempo se mantiene, esperemos que llegue a la mayor cantidad de gente posible, luchamos contra las películas norteamericanas”, expuso el director y añadió que le gustaría mínimo llegar a universo mayor a 100 mil personas, “que para una película mexicana de este tamaño, sería un gran logro”, señaló.