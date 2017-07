Recortan 50 % de recursos a campamento de verano Comunicarte

MORELIA, Mich., 03 de julio de 2017.- Por falta de recursos, según explicó la titular de la Coordinación de Relaciones Internacionales, Cristina Paz, este año la Secretaría de Cultura (Secum) otorgará solamente 55 mil pesos, 50 por ciento menos recursos para la realización del campamento de verano Comunicarte, que desde hace 8 años se lleva a cabo en varias comunidades de Tingambato, que este año se redujo a una.

En rueda de prensa, en la sede de Palacio Clavijero, Cristina Paz explicó que la complicada situación financiera de la Secum condujo a una reducción en los recursos, que el año pasado ascendieron a 110 millones de pesos.

La coordinadora general del campamento, Araceli calderón, quien dio a conocer el programa de 16 actividades artísticas y culturales para este año, y que también son menos con relación a 2016, además de que ante esta situación Comunicarte se llevará a cabo solamente en la cabecera municipal, por lo que al menos 5 comunidades más no tendrán los talleres este año.

Presente en esta rueda de prensa, el diputado Guadalupe Aguilera Rojas, ex presidente municipal de Tingambato, informó que el Congreso de Michoacán destinará alrededor de 25 mil pesos, misma cantidad que se destinó el año pasado, y aunque no descartó que se pudiera incrementar, el perredista no precisó en qué medida.

Con un total de 16 actividades culturales, educativas y de rescate tradicional, Comunicarte: Campamento de Actividades Culturales de Verano se desarrollará en Tingambato del 10 al 21 de julio; por primera vez integrará a niños del programa de educación especial.

La coordinadora de Comunicarte explicó que en este proyecto comunitario anualmente participan maestros voluntarios provenientes de países como Estados Unidos y Reino Unido, quienes cubren todos sus gastos; durante su estancia, estos maestros son hospedados por familias de la propia comunidad, con quienes realizan un intercambio cultural y lingüístico.

Araceli Calderón enfatizó en que este es un programa de la comunidad, dirigido a niños y jóvenes con el objetivo principal de fomentar en ellos el gusto por la cultura y el servicio comunitario, y de esta manera, separarlos de rutas equivocadas en su desarrollo, como puede ser el contacto con drogas y vínculos delincuenciales.