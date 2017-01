Morelia, ciudad con inspiración para los poetas

MORELIA, Mich., 30 de enero de 2017.- Tras haber anunciado que la emisión número 19 del Encuentro de Poetas del Mundo Latino se realizaría en Morelia del 8 al 12 de noviembre de este año, el poeta y organizador de dicho evento, Marco Antonio Campos, explicó las razones de salir de Aguascalientes; indicó que las condiciones ahora en Morelia son mejores.

Recordó que hace aproximadamente un año se había anunciado que el encuentro regresaría Morelia, sin embargo no le consultaron, “se estaba llevando por los canales equivocados”.

Dijo que en aquel entonces vino a la Feria del Libro y la Lectura para conversar con el entonces secretario de Cultura de Michoacán, Salvador Ginori Lozano. Señaló que estaba por darse un cambio de régimen en Aguascalientes, por lo que había qué revisar las condiciones. El poeta quedó en que hablarían en enero “y en enero estamos hablando, lo que sucede es que cuando yo llegué exactamente él (Ginori) había salido”.

El poeta reconoció que tal vez aquella iniciativa de hace un año realizada por Salvador Ginori, derivó en que regresara finalmente el encuentro a Morelia, ayudado por la buena relación con Silvia Figueroa Zamudio, actual titular de Cultura en el estado, “quien es mi amiga, a quien conozco desde hace muchos años y con la que se puede trabajar muy bien.

Explicó que Morelia es ideal para el encuentro, “está cerca de la ciudad de México, es una ciudad monumental e histórica, no hay vez que los poetas no queden encantados con eso, siempre buscamos que los poetas no sólo lean sino que puedan pasear por una ciudad hermosa” aseguró.

Marco Antonio Campos señaló que también se busca una extensión para el encuentro, la cual podría ser en Pátzcuaro y Uruapan, “cuando los los visitantes van a Pátzcuaro quedan encantados” aseveró.

“Este es un encuentro económico, que aunque conserve y se busque la calidad, es al mismo tiempo plural. Con tan pocos recursos que se tienen (se buscará) que vengan jóvenes de diferentes estados de la República, que haya un equilibrio y traer también a los buenos poetas del extranjero” expuso Marco Antonio Campos, y agregó que esto se consigue con más de 40 años de experiencia y relaciones.