Misha Mullov y Abbado Ensamble deleitaron a morelianos con su música

MORELIA, Mich., 7 de abril de 2017.- Se presentaron por primera vez en México, Misha Mullov y Abbado Ensamble en el teatro Ocampo, donde ofrecieron un concierto de poco más de una hora y media, con un programa de nueve temas autoría del contrabajista inglés Misha Mullov.

El contrabajista y los cinco músicos del ensamble: el pianista Liam Dunachie, el trompetista James Davison, los saxofonistas Matthew Herd y Sam Rapley, y el baterista Scott Chapman, abrieron el concierto con el tema No strictly dancing.

Al término de la primera pieza, Misha Mullov se disculpó por dirigirse sólo en inglés al público, con su bad english. Dijo que había tratado de aprender algo de español, pero no le alcanzó el tiempo.

Vino un tema más calmado en un principio, Real eyes realise real lies, que dio tiempo de mostrar sus habilidades con el contrabajo.

Con más energía, tocaron Gromit’s grand outing, una pieza corta que compensó su tamaño en agilidad musical y ritmos rápidos. Después vino un tema con una cadencia constante y suave: Still hidden morning.

Antes del siguiente tema, que fue Some things are just so simple, el cual abrió con un solo de Misha, que dijo no era simple, el contrabajista presentó ante la audiencia a los músicos del ensamble.

Después vino Little bear, llevado suavemente por batería y contrabajo, enseguida vino Puré 100% nunnery, una pequeña historia que abrió con un solo de batería. Siguió Waves, que inició con un largo solo de saxofón.

Para el cierre, los músicos eligieron New Ansonia, una pieza que les permitió reafirmar su calidad musical, y con ese tema se despidieron del público moreliano que les brindó un largo aplauso el cual permitió que los músicos regresaran al escenario para tocar una última pieza y cerrar la noche con 10 temas.