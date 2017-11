Latinos, una voz importante en la poesía

MORELIA, Mich., 11 de noviembre de 2017.- Rubí Tsanda Huerta (poeta purépecha), Dinu Flamand (Rumania), Elisabeth Quila (Ecuador), Elsa Cross (México), Albert Salas (Venezuela), y David Cortés (Nueva York), coincidieron en la importancia de la literatura latina a nivel mundial, pues en palabras de ellos, la fuerza hispana está en distintos rubros. Señala un comunicado de prensa que, de igual forma los integrantes del Encuentro de Poetas del Mundo Latino Michoacán 2017, aplaudieron el esfuerzo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), por haber recuperado después de cinco años, el evento en beneficio de la sociedad. En entrevista con los medios de comunicación, cada uno de los vates hablaron sobre su experiencia con el público de la entidad, englobándola como satisfactoria, pues en cada una de las mesas de lectura, entre los asistentes destacó la presencia de la juventud que atenta escuchó lo que los invitados tenían por compartir. Rubí Tsanda Huerta, la única poeta purépecha que participó en el encuentro, y quien ha publicado dos libros (“Delirios” y “Cantos de una mamá”) comentó: “Es fundamental que tomen en cuenta la lengua purépecha como una de las que se hablan a lo largo del territorio, a mí me toca hablar en esta postura por mi lengua, me siento afortunada y qué bueno que la Secum haya tomado las riendas y haya regresado el encuentro a esta bella ciudad”. La originaria de la comunidad de Santo Tomás, municipio de Chilchota, destacó que sus textos los escribe tanto en español como en su lengua materna, “también escribo novela, y cualquier otro tipo de notas las hago en mi lengua y posteriormente las traduzco. Soy profesora en la UMSNH y tengo ese compromiso con mis alumnas y alumnos que aprenden el purépecha. En mi obra el tema recurrente es la mujer y situaciones de denuncias que se viven en los pueblos indígenas, en mi comunidad no hay escritores, como sí los tienen los zapotecos, quienes tienen una biblioteca amplia en lengua. En el caso purépecha somos pocos los casos y los que escribimos retribuimos a la comunidad”. Elsa Cross, quien en fue galardonada con el Premio Poetas del Mundo Latino “Víctor Sandoval”, detalló su satisfacción por el reconocimiento, así como la realización en el estado, del evento dedicado a la poesía. “En este evento he participado varias veces, casi desde el principio, es un evento muy querido. Esto ha permitido que la poesía de México se conozca en otros lados y que poesía de otros lados se conozca aquí, se crean esos lazos e intercambios importantes que es en bien de todos”. Respecto al papel que juega la poesía en México ante el panorama actual, comentó: “Jugaría un papel extraordinario si se le dejara, la desgracia es que no se le da ningún lugar, o tiene un lugar mínimo, pero eventos como este representa un contrapeso extraordinario a todo el odio y la violencia que prolifera por todas partes; si hubiera más de esto, creo que el país sería otra cosa”. Destacó ante una pregunta que el género musical del rap sí podría ser poesía, aunque no todas las letras de las canciones. “El rap o el hip hop podrían ser poemas, no digo que todo, pero que tienen potencialidad de serlo sí creo que haya, aparte de los ingredientes hay un ritmo e incluso una rima, ojalá y se puliera al grado de convertirlo en verdaderos poemas y no sólo en desahogos”. Dinu Flamand, el vate proveniente de Rumania, detalló a los medios que su estancia en Morelia fue satisfactoria al ver una ciudad hermosa, llena de luz, color, serenidad, bienestar, la gente, comida, arquitectura y el tema cultural. “El poeta tiene el deber de proponer otras maneras de sensibilidad del tiempo corto y de una búsqueda de amistad, compasión y complicidad con los otros, la poesía es un medio de complicidad muy especial que ayuda a abrirse para recibir y entender”. Agregó: “La poesía te debe de sorprender a ti mismo, hay que vivir tus propias sensibilidades y no hay que renunciar a proponérselas a otros. La poesía tiene que utilizar su propia violencia verbal, de lo absurdo e ilógico, para deshacer la violencia social. La poesía no se puede rendir”. Albert Salas, poeta de Venezuela y quien fue de los participantes más jóvenes, destacó que las nuevas generaciones buscan abrirse las puertas en distintos mercados. “La poesía tiene muchísima vida y hay editoriales independientes donde las y los jóvenes podemos encontrar oportunidades, hay gente con muchas ganas de publicar ediciones de calidad. Para un poeta o poetiza joven no es difícil encontrar publicaciones y difusión, yo diría que estamos en un muy buen momento para la poesía en español, tanto en este lado del Atlántico como del otro lado del Atlántico”. Puntualizó que para él la poesía no es un antídoto contra la violencia, pues “funciona en todo caso como testimonio, como un espacio de resistencia ante el poder y no sólo político, sino también a todos los ejercicios espurios del poder sea ejercido por el Estado o no. El público de Morelia ha sido muy entusiasta, en el Teatro Ocampo siempre hubo jóvenes y eso me encantó”. Ante la pregunta de la existencia de los lectores digitales y los de papel, respondió: “No creo que estén en pugna y se halla que escoger entre uno u otro porque si bien el libro digital tiene muchas ventajas, eso no tiene porque abolir la posibilidad táctil, el libro físico no se abandona”. Finalmente, Elisabeth Quila, de Ecuador, informó que la poesía latina en Estados Unidos y a raíz del tema del muro, surgió un puente cultural. “En este año invité a Marco Antonio Campos a un festival en Houston y él se negó por el presidente de Estados Unidos, entonces cree un puente y surge el Primer Concurso de Poesía Bilingüe en ese país que se llama ‘Puentes poéticos’. Es ahora cuando más tenemos que demostrar quiénes somos y no ponernos detrás del muro nosotros mismos, nuestra palabra tiene que traspasar y que se vea que somos poderosos, cultural y artísticamente hablando, mucho más que ellos”.