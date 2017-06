La rivalidad en la comedia, por el ego: Daniel Sosa

MORELIA, Mich., 16 de junio de 2017.- El comediante Daniel Sosa, quien se presentará en Morelia este viernes, indicó que en la comedia hay muchos egos, “como comediantes cada quien tiene su público, es como las películas; no porque te guste Leonardo DiCaprio no vas a ver a Tom Cruise”, señaló.

Entrevistado para dar a conocer su presentación de este viernes por la noche en un bar en la zona de Altozano, Daniel Sosa expuso que los comediantes están totalmente abiertos a las preferencias del público, incluso comparten público en algunos casos, señaló en referencia específica a Franco Escamilla, otro comediante que ha ido repuntando y tomando mucha fuerza en la escena de la comedia nacional.

“Mi relación con Franco es muy buena, excepto cuando se trata ya de cuestión laboral en el escenario, ahí sí no somos amigos porque vamos a trabajar, porque tenemos que trabajar”, manifestó el comediante, quien reconoció que sí existe rivalidad, aunque dijo, es sana.

“Franco es uno de los referentes más grandes, no puedo competir directamente con él en este momento en mi carrera, no puedo”, dejó en claro.

El comediante señaló que los que han tenido conflicto con ellos son los comediantes de la vieja guardia como Jorge Ortiz de Pinedo, Teo González o jojojorge Falcón “todos estos güeyes”, dijo y manifestó que suelen decir que nada más se paran a decir groserías y ya.

Explicó que en caso de Jorge Ortiz de Pinedo se ha abierto un poco más, ya que está abriendo un lugar en la Ciudad de México, un lugar donde habrá noches de Stand up y él las está produciendo.

Daniel Sosa Indicó que no está peleado con ellos en lo personal, “yo creo que tuvieron su momento, y si por lo que hicieron no les alcanzó para tener lo que ellos deseaban, pues ya fue muy su bronca. Estamos en una generación en la que tenemos la libertad de hacer lo que queremos y al final de cuentas es comedia, porque el stand up está más allá de decir groserías, es un análisis social, es una catarsis”, finalizó.