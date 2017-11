Incluye apoyo a festivales presupuesto solicitado por Secum para 2018

MORELIA, Mich., 7 de noviembre de 2017.- Silvia Figueroa Zamudio, titular de la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), manifestó que en el presupuesto que solicitaron para el 2018, está considerado un apoyo a festivales, aunque no aclaró a cuáles. Por lo pronto para el Festival de Música de Morelia, el Gobierno de Michoacán, vía la Secum, aportará 2 millones de pesos.

“Estamos todavía en los trámites, cada vez las condiciones económicas son más complicadas, se les está proponiendo un apoyo de dos millones de pesos, no podemos más, las condiciones económicas del estamos no nos lo permiten, estamos procurando que esta inversión llegue a una mayor cantidad de michoacanos”, refirió la funcionaria de cultura.

Expuso que en el presupuesto que presentaron para el 2018 sí pidieron que se consideran los festivales, “porque en Michoacán se consolidan muchos de ellos con gran esfuerzo de particulares”, dijo, y aseguró que muchos de estos festivales están vigentes gracias al esfuerzo que ponen los organizadores.

La responsable de las políticas culturales en la entidad, manifestó que los festivales no van dirigidos a cierto público, sino se abren; “al abrirse, el gobierno del estado está interesado en seguirlos difundiendo por los municipios, porque muchos de ellos nunca han tenido la oportunidad de presenciar manifestaciones culturales de alto impacto, y eso deja marcados a niños y jóvenes; les abres otros horizontes”, aseveró.

Dijo que no hay una partida específica para festivales, por lo que cada año el titular (de la Secum) y los organizadores batallan para que salga el apoyo, “estamos tramitando el apoyo para el Festival de Música cuando ya lo tenemos encima” indicó.

Silvia Figueroa aseguró que la vocación del estado de Michoacán es la cultura, porque tiene múltiples manifestaciones culturales, “es un estado artístico”, por lo que a la cultura, los gobiernos, tanto federal como estatal y municipal, deben de invertir. No quiso dar cifras de apoyos a festivales, “no me atrevería porque estamos apostando en los tres niveles, ¿a quiénes apoya la Secum? Apoya a varios festivales; al de música a través de la Secum, a Feratum, al de Órgano”, y fue clara al decir que no todos los festivales se apoyaban a través de la Secum.

“Hemos intentado que para el 18, tengamos ya bien claro el numero de festivales y la cantidad con la cual se va a apoyar, para no estar batallando cuando ya los tenemos en puertas”, expresó la funcionaria estatal.