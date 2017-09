Festeja cuarteto Ad Libitum 25 años de carrera en teatro Ocampo

MORELIA, Mich., 2 de septiembre de 2017.- El cuarteto Ad Libitum cumplió 25 años de carrera y lo festejó frente al público moreliano que ocupó tres cuartos del teatro Ocampo para apreciar un programa variado y movido, que incluyó incluso temas del pop contemporáneo.

El cuarteto de cámara, segundo en importancia después del universitario, según palabras de su flautista Isabel Hernández Hernández, fue acompañado en el escenario por dos músicos más y una cantante: Carlos Cuin al bajo eléctrico David en la batería y Luz Ángela en la voz.

Ad Libitum tocó temas como I dont want to miss a thing de Diane Warren, Sweet child of mine de Guns & Roses, Nothing else matters de Metallica, Whit out you de David Getta, y de los británicos Coldplay Clocks, Paradise y Viva la vida.

En algún momento, entre un tema y otro Isabel Hernández dijo que habían tocado alguna pieza del programa que estaban presentando, pero nunca lo habían organizado como tal, “este es un sueño, este es un proyecto que hoy concretamos, estamos estrenando muchas piezas, la mayoría arreglos del maestro Eleazar Hernández”, dijo y después pidió un aplauso del público.

recordó que fue en 1992 cuando se creó este cuarteto, y lo comparó con un matrimonio para quienes han estado casados por 10 años deben saberlo difícil y complicado que es sostener una relación, “nosotros muchas veces pasamos más tiempo juntos que yo con mi hijo, él con su esposa, hay testigos, así es que 25 años ha sido un camino difícil pero maravilloso”, indicó.

Explicó que la idea de este cuarteto surgió porque el papá de Fernando Herrera, Roberto Herrera quien fue un gran chelista, y su padre, Santiago Hernández, también músico, formaron el quinteto de alientos de la UMSNH, el cuarteto de cuerdas también de la Universidad Michoacana, y fueron los primeros grupos de cámara del estado, por lo que vienen de familia musical.

Finalmente, la flautista señaló que ellos son integrantes de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem), sin embargo decidieron hacer el cuarteto por lo que dejaron por ahora la orquesta para seguir su propio proyecto. Agradecieron a la Secretaría de Cultura de Michoacán el apoyo que les han brindado.