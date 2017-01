Desorganización, en Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro: Director

MORELIA, Mich., de 2017.-Raúl Calderón Gordillo, artista plástico que recientemente fue nombrado director del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, explicó que a su llegada a ese centro artístico ha encontrado una desorganización; “hay que tener un centro cultural que funcione, no es que no esté funcionando, hay que valorar qué nivel de funcionamiento tiene” indicó.

El ahora director de ese centro cultural señaló que en el calendario de exposiciones que le entregaron para el 2017, todos los espacios ya están apartados, sin embargo hay artistas que repiten en dos o tres salas distintas pero no existe una solicitud del espacio ni la lista de obra.

“justo uno de los temas es reorganizar, trabajar un calendario con planeación, con estructura, lo que tiene que hacer un centro cultural”, aseveró.

Calderón Gordillo dejó entrever que el anterior director, Derli Romero Cerna, tenía un “buen relajo”, ya que indicó “no hay recibos de nada”.

El artista plástico explico que fue invitado por el director del Museo de la Estampa del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), para generar un convenio de colaboración entre ese museo y el ex Colegio Jesuita, y una vez que estuvo allá se encontró a varios artistas que habían ido a producir a Michoacán, justamente al centro cultural de Pátzcuaro, sin embargo le dijeron que nunca habían firmado un recibo de obra; “ni de su placa ni de cuánto tiraje, de nada, por supuesto creo que este es un detalle delicado porque hay que tener un registro de lo que se produce y lo que se hace”.

Raúl Gordillo dijo que tendría que acercarse a un asesoría jurídica para ver de qué manera realizarán el registro interno, porque debe hacerse en cuanto a producción de los artistas, quién produce, convenios, contratos y todo tipo de papeleo administrativo.

Explicó que en un segundo momento propondrá que exista un consejo que no tenga peso administrativo pero sí moral, creado por artistas, para que puedan opinar de cómo llevar a cabo los procesos de invitación; “hay mucha obra no inventariada que no está dada de alta en el patrimonio, uno debe decir lo que hay y cómo está, es sano, porque si después aparecen cosas irregulares a quien vaya a entregarle, va a decir ‘bueno, es que tú nunca comentaste nada’.

El nuevo director explicó que el proceso de entrega y recepción le ha llevado tiempo porque hay cosas que aparecen en la Dirección de Patrimonio del Estado y otras que tiene la Secretaría de Cultura, otras más en el Jesuita y otras que no están.

Aseguró que ya tuvo un primer acercamiento con el ex director Romero Cerna hace algunas semanas, “se le invitó a platicar sin ningún documento de por medio”. Dejó en claro que no es una cacería de brujas ni nada personal ni nada en contra de nadie; “simplemente es meter en orden una institución pública”, puntualizó Calderón Gordillo.