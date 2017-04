Contrabajo, protagonista de conciertos de Mullov-Abbado

MORELIA, Mich., 06 de abril de 2017.- Previo a su concierto de este jueves organizado por el Festival de Música de Morelia (FMM), el bajista y compositor de jazz de origen inglés Misha Mullov-Abbado, concedió una entrevista donde señaló que a pesar de que tiene unas raíces profundas en la música clásica debido a su madre, que es una violinista clásica rusa, su gran pasión es el contrabajo, tanto así que debido a este instrumento, incursionó en el jazz.

“Siempre he encontrado placer al tocar el contrabajo en un ensamble de música, y no siempre es el instrumento (el contrabajo) que lidera la música, sin embargo me gusta liderar mi banda y dejar que ellos tengan un poco más de protagonismo” indicó el músico.

Dijo que no sabe qué esperar del público michoacano en el concierto del teatro Ocampo, porque nunca ha estado en la ciudad, “tengo pocas expectativas pero estoy seguro que será un público que tendrá mucha respuesta, por lo que habrá interacción”, indicó el contrabajista

Con respecto a un público más cálido ruidoso y que ovaciona a los músicos, Misha dejó entrever que no está acostumbrado a él; dijo que no le incomoda que hagan algo así, “si la gente quiere vitorear está bien si así le acomoda’, sin embargo dijo que alguna de sus piezas son silenciosas y calmadas por estar más cerca de lo clásico y es difícil de interpretar cuando la audiencia es muy ruidosa.

La música del compositor inglés de 26 años y de su banda está más cerca del jazz que de la música clásica, ya que son un ensamble que improvisa, aclaró.

Reconoció no sabe mucho del jazz que se hace en México, “pero si el público es entusiasta ¡adelante!”

Dijo que su padre, Claudio Abbado, fue un director de orquesta italiano con el que no tuvo tanta cercanía, murió hace tres años. Caso contrario con su madre, Victoria Mullov, quien es una violinista de origen ruso y a quien le debe su influencia clásica en la música, ya que vivió con ella todo el tiempo.

Este miércoles el músico y su banda realizaron una clase maestra con estudiantes de música de la Facultad Popular de Bellas Artes (FPBA) de la universidad Michoacana (UMSNH), y del Conservatorio de las Rosas, un evento que ayudó, tanto a los estudiantes como a Misha para poder tocar un jazz con variantes.

Este jueves en punto de las 20 horas se presentará Misha Mullov-Abbadoy su grupo en el teatro Ocampo, para ofrecer al público michoacano un concierto con temas compuestos por el músico inglés.